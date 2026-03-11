Bota ra mắt SAION AI -- Nền tảng AI Vật lý cho sản xuất sinh học

SAN FRANCISCO và HÀNG CHÂU, Trung Quốc, ngày 11 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Khi AI đang định hình lại thế giới số thông qua các khả năng nhận thức và tạo sinh, một biên giới mới đang xuất hiện AI Vật lý (tiếng Anh: Physical AI) - hệ thống thông minh có khả năng nhận thức, suy luận và hành động trong thế giới thực.

Hôm nay, Bota chính thức ra mắt SAION AI, nền tảng AI Vật lý đầu tiên dành cho sản xuất sinh học.

SAION AI không chỉ dừng lại ở thiết kế mô phỏng trên máy tính (in silico). Thay vào đó, đây là nền tảng AI Vật lý toàn diện tích hợp khả năng nhận thức, điều phối và thực thi theo vòng lặp khép kín thông qua các thí nghiệm từ đầu đến cuối, đồng thời liên tục tối ưu hóa quá trình khám phá sinh học và sản xuất sinh học.

SAION AI được xây dựng trên kiến trúc ba lớp gồm: Nhận thức, Điều phối, Thực thi.

Được hỗ trợ bởi các mô hình ngôn ngữ lớn, nền tảng này kết hợp suy luận khoa học với việc thực hiện thí nghiệm trong thế giới thực. Kiến trúc này cho phép điều phối liền mạch từ hiểu biết về hệ thống sinh học đến các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, tạo thành vòng lặp khép kín tự tối ưu hóa cho sản xuất sinh học.

Nhận thức: Hiểu biết sinh học đa quy mô

Lớp Nhận thức được xây dựng dựa trên dữ liệu từ Cell2Cloud Biofoundry của Bota, tích hợp hàng chục triệu điểm dữ liệu thí nghiệm, hàng triệu ấn phẩm khoa học và bằng sáng chế, cùng các cơ sở dữ liệu sinh học công khai. Kết hợp với các mô hình AI4Science hàng đầu, SAION AI phát triển khả năng hiểu biết đa quy mô trên toàn bộ chuỗi liên kết gene – protein – tế bào – lên men, cho phép thiết kế có hệ thống và đưa ra các quyết định khoa học dựa trên dữ liệu.

Điều phối: Điều phối nghiên cứu thông minh

Lớp Điều phối tập trung vào công cụ điều phối sử dụng Agent (Tác nhân), được hỗ trợ bởi khả năng suy luận của mô hình ngôn ngữ lớn nhằm điều phối sự hợp tác đa tác nhân, kích hoạt công cụ, và toàn bộ quy trình khoa học từ đầu đến cuối.

Lớp này phân tách các mục tiêu phức tạp thành các nhiệm vụ có cấu trúc và tích hợp 316 công cụ khoa học chuyên dụng, cho phép định tuyến động và tự động hóa quy trình nghiên cứu với khả năng chịu lỗi cao.

Thực thi: Vận hành thí nghiệm tự động

Thông qua Ngôn ngữ Giao thức Sinh học độc quyền của Bota, SAION AI chuyển đổi các thiết kế thí nghiệm thành các hướng dẫn tiêu chuẩn hóa để trực tiếp điều khiển thiết bị phòng thí nghiệm, dữ liệu thực nghiệm sau đó được cung cấp ngược trở lại Lớp Nhận thức, cho phép cải thiện mô hình liên tục và tăng tốc hoạt động R&D.

Hiệu năng trong thực tế

SAION AI đã chứng minh hiệu năng tiên tiến nhất hiện nay (SOTA) trên nhiều tiêu chuẩn AI trong khoa học đời sống, qua đó xác nhận năng lực của nó như một hệ thống Nhà khoa học AI (AI Scientist).

Kết quả nổi bật

Hiểu tài liệu khoa học: đạt 70,7% trên bộ đánh giá LitQA+SuppQA — vượt qua các mô hình đa năng hàng đầu

Suy luận trình tự: đạt 88,2% trên SeqQA đối với các nhiệm vụ liên quan đến DNA, RNA và protein.

Kỹ thuật di truyền: đạt 84,9% trên các bộ đánh giá chuẩn về chỉnh sửa gen và nhân bản.

Khám phá khoa học: đạt 89,6% trên bộ tiêu chuẩn BAIS-SD.

Giai đoạn xác thực trong môi trường thực tế xác nhận SAION AI có thể tự động hoàn thành toàn bộ quy trình nghiên cứu - từ đánh giá tài liệu khoa học đến tập hợp các thành phần cho thí nghiệm thực tiễn - với độ chính xác trên 90%.

Hướng tới sản xuất sinh học tự động

Việc ra mắt SAION AI đưa lĩnh vực sản xuất sinh học vượt ra khỏi phương pháp thử - sai truyền thống, hướng tới một lĩnh vực kỹ thuật thông minh, nơi AI và phòng thí nghiệm vật lý tương tác để tăng tốc quá trình khám phá và mở rộng quy mô công nghiệp.

SAION AI DEMO

Liên hệ với chúng tôi: [email protected]

SOURCE Bota