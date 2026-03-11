Bota تُطلق SAION AI، منصة الذكاء الاصطناعي الفيزيائي للتصنيع الحيوي

سان فرانسيسكو وهانغتشو، الصين، 11 مارس 2026 /PRNewswire/ -- فيما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل العالم الرقمي بقدراته الإدراكية والتوليدية، يبرز أفق جديد يتمثّل في الذكاء الاصطناعي الفيزيائي (Physical AI)، بوصفه نظاماً ذكياً قادراً على الإدراك والاستنتاج والتصرّف في العالم المادي.

تُعلن شركة Bota اليوم عن إطلاق SAION AI، أول منصة للذكاء الاصطناعي الفيزيائي مخصّصة لقطاع التصنيع الحيوي.

لا تقتصر منصة SAION AI على التصميم الحاسوبي (in silico)، بل هي منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي الفيزيائي تغطّي جميع الطبقات، تجمع بين الإدراك والتنسيق والتنفيذ ذي الحلقة المغلقة عبر تجريب متكامل من البداية إلى النهاية، وتعمل على التحسين المستمر لعمليات الاكتشاف البيولوجي والتصنيع الحيوي.

صُمِّمت منصة SAION AI استناداً إلى بنية ثلاثية الطبقات: الإدراك، والتنسيق، والتنفيذ.

تعتمد المنصة على نماذج اللغات الكبيرة لتوحيد الاستدلال العلمي مع التنفيذ التجريبي في العالم الواقعي. وتتيح هذه البنية التنسيق السلس بدءاً من فهم الأنظمة البيولوجية وصولاً إلى إجراء التجارب المخبرية، لتشكّل بذلك حلقة مغلقة ذاتية التحسين لقطاع التصنيع الحيوي.

الإدراك: فهم بيولوجي متعدد النطاقات

تعتمد طبقة الإدراك على البيانات المستمدة من منصة Cell2Cloud Biofoundry التابعة لشركة Bota، حيث تدمج عشرات الملايين من نقاط البيانات التجريبية، وملايين المنشورات العلمية وبراءات الاختراع، وقواعد البيانات البيولوجية العامة. وبالاقتران مع نماذج AI4Science الرائدة، تطوّر منصة SAION AI فهماً متعدد النطاقات يغطي السلسلة المتّصلة: الجين–البروتين–الخلية–التخمير، مما يتيح التصميم المنهجي واتخاذ القرارات العلمية القائمة على البيانات.

التنسيق: إدارة ذكية للأبحاث

تتمحور طبقة التنسيق حول محرك تنسيق الوكلاء(Agent Harness) ، الذي يستند إلى قدرات الاستدلال التي توفرها نماذج اللغات الكبيرة لتنسيق التعاون بين الوكلاء المتعددين، واستدعاء الأدوات، وسير العمليات العلمية المتكاملة من البداية إلى النهاية.

تعمل هذه الطبقة على تفكيك الأهداف المعقّدة إلى مهام منظَّمة، وتدمج 316 أداةً علميةً متخصّصة، مما يتيح التوجيه الديناميكي وأتمتة سير العمليات البحثية مع التسامح مع الأخطاء.

التنفيذ: تشغيل تجريبي مستقل

من خلال لغة البروتوكول البيولوجي المملوكة لشركة Bota، تحوّل منصة SAION AI التصاميم التجريبية إلى تعليمات موحّدة توجّه أجهزة المختبر مباشرةً، وتعيد إدخال البيانات الواقعية إلى طبقة الإدراك، مما يتيح التحسين المستمر للنماذج وتسريع وتيرة البحث والتطوير.

الأداء في الواقع العملي

أثبتت منصة SAION AI أداءً بمستوى الحالة الفنية الراهنة (SOTA) في العديد من المقاييس المرجعية للذكاء الاصطناعي في علوم الحياة، مما يؤكّد قدراتها بوصفها نظام ذكاء اصطناعي يقوم بدور العالِم.

النتائج الرئيسية

استيعاب المراجع العلمية: 70.7% في مقياس LitQA+SuppQA ، متجاوزةً النماذج الرائدة ذات الأغراض العامة.

استدلال التسلسل الجزيئي: 88.2% في مقياس SeqQA عبر مهام الحمض النووي ( DNA ) والحمض النووي الريبوزي ( RNA ) والبروتين.

الهندسة الوراثية: 84.9% في المقاييس المرجعية لتعديل الجينات والاستنساخ الجزيئي.

الاكتشاف العلمي: 89.6% في المقياس المرجعي .BAIS-SD

يؤكّد التحقّق العملي أن منصة SAION AI قادرة على إتمام دورة بحثية كاملة باستقلالية تامة، بدءاً من مراجعة المراجع العلمية وصولاً إلى التجميع في المختبر الرطب(wet-lab) ، وبدقّة تتجاوز 90%.

نحو التصنيع الحيوي المستقل

ينقل إطلاق منصة SAION AI قطاع التصنيع الحيوي من مرحلة التجربة والخطأ التقليدية إلى مجال هندسي ذكي، حيث يتفاعل الذكاء الاصطناعي مع المختبرات الفعلية لتسريع الاكتشافات والتوسّع على النطاق الصناعي.

عرض توضيحي لمنصة SAION AI

للتواصل: [email protected]

