Cango Inc. divulga carta aos acionistas de 2025

DALLAS, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Cango Inc. (NYSE: CANG) divulgou hoje uma carta aos acionistas destacando sua transformação estratégica e o plano para evoluir de uma mineradora global de Bitcoin para uma plataforma de infraestrutura de computação em IA.

Ao longo do último ano, a Cango realizou uma entrada disciplinada no setor, equilibrando velocidade com prudência operacional para consolidar sua posição como uma mineradora de Bitcoin líder, com presença global em quatro regiões estratégicas. Foram realizados compromissos importantes, incluindo a aquisição e melhoria da eficiência de hashrate de 50 EH/s em máquinas instaladas, a adoção de uma abordagem estratégica de tesouraria, a alienação de operações legadas, a obtenção de 50 MW de infraestrutura de energia e a conclusão da transição para uma listagem direta na NYSE. Esses marcos estabeleceram a base para a transição da Cango, de hashpower hospedado para uma grade global distribuída de computação para inferência.

Em resposta às condições de mercado, a Cango fez um ajuste de tesouraria para fortalecer o balanço patrimonial e reduzir a alavancagem financeira, criando maior capacidade para financiar a expansão estratégica em infraestrutura de computação em IA.

A lógica estratégica por trás da mudança proposta

As operações globais de mineração da Cango, experiência operacional e infraestrutura oferecem um caminho prático para alcançar os objetivos de computação em IA. A era de crescimento acelerado da IA continua enfrentando um "gap de energia" — uma desconexão entre a crescente demanda por capacidade de computação e de rede elétrica existente. Ao aproveitar uma infraestrutura conectada à rede e acessível globalmente, a Cango está posicionada para oferecer capacidade de computação flexível e de alto desempenho, atendendo à demanda de inferência de longo prazo por meio de um modelo de negócios escalável.

Essa transição segue um roteiro disciplinado em três fases:

Curto prazo: padronização e implantação eficiente de nós de GPU modulares e conteinerizados para implantação rápida, oferecendo capacidade de computação sob demanda.

Médio prazo: implantação de uma plataforma de software proprietária para orquestração, evoluindo a Cango em um habilitador de rede integrado de nível empresarial.

Longo prazo: expansão global para se tornar uma plataforma madura de infraestrutura de IA, ativando energia subutilizada para estabelecer fluxos de receita duradouros e recorrentes.

Para acelerar essa transição, a Cango estabeleceu a EcoHash Technology LLC, uma subsidiária integral com sede em Dallas, Texas, dedicada ao avanço das iniciativas de computação em IA sob a liderança de um recém-nomeado CTO de IA.

A empresa também se posiciona como um "habilitador de ecossistema" para o setor de mineração em geral, oferecendo um caminho técnico prático para adaptar a infraestrutura energética existente às operações de IA com um compromisso inicial administrável.

A Cango reconhece que essa mudança é uma jornada de vários anos, mas acredita que sua infraestrutura e experiência operacional oferecem um caminho claro para abrir novas e duradouras fontes de receita, reforçando suas operações centrais de mineração.

