Cango Inc. presenta su Carta a los Accionistas de 2025

DALLAS, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) publicó hoy una carta para sus accionistas en la cual destaca su transformación estratégica y su plan de trabajo para evolucionar de la minería de Bitcoin a nivel mundial a una plataforma de infraestructura de cómputo de IA.

A lo largo del último año, Cango llevó a cabo una entrada disciplinada en el sector, al lograr un equilibrio entre la rapidez de ejecución y la prudencia operativa para consolidar su posición como una empresa de minería de Bitcoin líder con presencia mundial en cuatro regiones clave. Se cumplieron los compromisos clave, como la adquisición y mejora de la eficiencia de hash de 50 EH/s de máquinas en rack, la adopción de un enfoque estratégico de tesorería, la desinversión de operaciones heredadas, la obtención de 50 MW de infraestructura energética y la finalización de la transición a una cotización directa en la Bolsa de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés). Estos hitos establecieron la base para la transición de Cango de la potencia de hash alojada hacia una red de cómputo de inferencia distribuida de alcance mundial.

En respuesta a las condiciones del mercado, Cango realizó un ajuste de tesorería para fortalecer el balance general y reducir el apalancamiento financiero, lo que permitió aumentar la capacidad para financiar la expansión estratégica hacia la infraestructura de cómputo de IA.

La lógica estratégica detrás del cambio propuesto

Las operaciones de minería a nivel mundial de Cango, su experiencia operativa y su infraestructura ofrecen una vía práctica para alcanzar los objetivos de cómputo de IA. La era de la IA, en rápido crecimiento, enfrenta una "brecha energética", una desconexión entre la creciente demanda de cómputo y la capacidad de la red existente. Al aprovechar una infraestructura conectada a la red y con acceso global, Cango está posicionada para ofrecer una capacidad de cómputo flexible y de alto rendimiento, y así satisfacer la demanda de inferencia de cola larga mediante un modelo de negocio escalable.

Esta transición sigue una hoja de ruta disciplinada de tres fases:

A corto plazo: estandarización e implementación eficiente de nodos de GPU modulares y en contenedores para una implementación rápida, lo cual ofrece una capacidad de cómputo bajo demanda.

A mediano plazo: implementación de una plataforma de software propia para la coordinación, al convertir a Cango en un facilitador de redes integrado y de nivel empresarial.

A largo plazo: expansión mundial hacia una plataforma de infraestructura de IA madura, al activar el potencial infrautilizado para establecer fuentes de ingresos recurrentes y duraderas.

Para acelerar esta transición, Cango fundó EcoHash Technology LLC, una subsidiaria de propiedad exclusiva con sede en Dallas, Texas, dedicada a impulsar iniciativas de cómputo de IA bajo el liderazgo de un director técnico de IA recientemente nombrado.

La empresa también se posiciona como un "facilitador de ecosistemas" para el sector de minería en su conjunto, al proporcionar una vía técnica práctica para adaptar la infraestructura energética existente a las operaciones de IA con un compromiso inicial viable.

Cango reconoce que este cambio es un proceso de varios años, pero considera que su infraestructura y experiencia operativa proporcionan una vía clara para abrir nuevas fuentes de ingresos duraderas, a la vez que complementan sus operaciones mineras principales.

Vea contenido original: https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/2026-02-09_Cango-Inc-Releases-2025-Letter-to-Shareholders.pdf

Contacto de Relaciones con Inversores

Juliet YE, jefa de Comunicaciones

Cango Inc.

Correo electrónico: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/5778664/CANG_LOGO_Logo.jpg

FUENTE Cango Inc.