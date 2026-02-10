Cango Inc. Rilis Surat kepada Pemegang Saham Periode 2025

DALLAS, 10 Februari 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) hari ini merilis surat kepada pemegang saham yang menyoroti transformasi strategis perusahaan, serta rencana untuk beralih dari penambang Bitcoin global menjadi platform infrastruktur komputasi AI.

Sepanjang tahun lalu, Cango mulai merambah industri tersebut secara disiplin dengan menyeimbangkan kecepatan dan pertimbangan operasional. Dengan strategi ini, Cango menjadi salah satu penambang Bitcoin terkemuka dengan jangkauan global di empat wilayah utama. Sejumlah komitmen penting telah direalisasikan Cango, antara lain akuisisi dan peningkatan efisiensi hashrate sebesar 50 EH/s dari mesin yang telah terpasang, penerapan strategi pengelolaan kas (treasury) yang terarah, divestasi unit bisnis lama, penguasaan infrastruktur energi sebesar 50 MW, serta beralih ke pencatatan saham langsung di NYSE. Pencapaian tersebut menjadi fondasi bagi transisi Cango dari model hashpower berbasiskan hosting menuju jaringan komputasi inferensi terdistribusi berskala global.

Merespons kondisi pasar, Cango juga melakukan penyesuaian strategi treasury guna memperkuat neraca keuangan dan mengurangi beban utang. Melalui langkah ini, Cango meningkatkan kapasitas pendanaan untuk ekspansi strategis ke infrastruktur komputasi AI.

Pertimbangan Strategis di Balik Rencana Perubahan Arah Bisnis

Penambangan Bitcoin global, pengalaman operasional, dan infrastruktur yang dimiliki Cango menyediakan jalur praktis untuk mencapai target dalam bidang komputasi AI. Era AI yang berkembang pesat saat ini menghadapi "kesenjangan pasokan daya" (power gap), yakni ketidakseimbangan antara lonjakan kebutuhan komputasi dan kapasitas jaringan listrik yang tersedia. Dengan memanfaatkan infrastruktur yang terhubung dengan jaringan listrik di berbagai wilayah dunia, Cango siap menyediakan kapasitas komputasi yang fleksibel dan berkinerja tinggi guna memenuhi kebutuhan inferensi AI jangka panjang melalui model bisnis yang dapat diperluas skalanya.

Transformasi ini dijalankan melalui rencana yang terdiri atas tiga tahap:

Jangka pendek: Standardisasi dan penerapan efisien node GPU modular berbasiskan kontainer yang dapat dipasang dengan cepat untuk menyediakan kapasitas komputasi sesuai permintaan.

Jangka Menengah: Penerapan platform perangkat lunak yang dirancang khusus oleh Cango untuk orkestrasi, mendorong perkembangan Cango menjadi penyedia jaringan terintegrasi untuk klien perusahaan (enterprise-grade).

Jangka Panjang: Ekspansi global menuju platform infrastruktur AI yang maju dengan mengaktifkan kapasitas daya yang belum dimanfaatkan untuk menciptakan sumber pendapatan rutin secara berkelanjutan.

Untuk mempercepat transformasi ini, Cango telah mendirikan EcoHash Technology LLC, anak usaha yang berbasis di Dallas, Texas. Entitas ini untuk mengembangkan inisiatif komputasi AI, dipimpin oleh Chief Technology Officer (CTO) AI yang baru ditunjuk.

Cango juga memosisikan diri sebagai "Ecosystem Enabler" bagi industri penambangan Bitcoin yang lebih luas dengan menyediakan jalur teknis yang praktis bagi pelaku industri untuk menyesuaikan infrastruktur energi yang telah tersedia agar dapat digunakan untuk kegiatan operasional AI dengan kebutuhan investasi awal yang tetap terkelola.

Cango menyadari bahwa transformasi ini berlangsung dalam jangka panjang. Namun, Cango meyakini bahwa infrastruktur dan pengalaman operasional yang dimilikinya memberikan landasan yang kuat untuk membuka sumber pendapatan baru yang berkelanjutan, sekaligus melengkapi bisnis inti pertambangan yang telah ada.

Konten asli dari rilis berita ini tersedia di: https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/2026-02-09_Cango-Inc-Releases-2025-Letter-to-Shareholders.pdf

Hubungan Investor

Juliet YE, Head of Communications

Cango Inc.

Surel: [email protected]

SOURCE Cango Inc.