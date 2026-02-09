燦谷集團發布2025年致股東公開信

达拉斯2026年2月9日 /美通社/ --

尊敬的各位股東：

2025年是我們戰略轉型的關鍵篇章，標誌著燦谷進入了一個全新的創業階段。步入2026年，我們認為有必要回顧我們的進展，並更加專注於未來的機遇。

過去一年，我們以嚴謹的態度進入行業，在速度與運營審慎之間取得平衡，穩步建立我們作為領先比特幣礦企的地位，業務遍及全球四大關鍵區域。重要的是，我們兌現了幾項關鍵承諾：收購並提升了50 EH/s上架礦機的算力效率，初步採取了戰略性庫藏策略，剝離了傳統業務，確保了初始50兆瓦的能源基礎設施，並完成了向紐約證券交易所直接上市的過渡。這些步驟為未來從託管算力向全球分散式推理計算網格的轉型奠定了基礎。

為應對近期市場狀況，我們進行了庫藏調整以強化資產負債表並降低財務杠杆，從而為我們的AI算力基礎設施戰略擴張提供更多資金支持。

我們轉型的戰略邏輯

如先前所溝通，我們的全球挖礦業務、運營經驗和基礎設施為實現我們的AI計算目標提供了一條切實可行的路徑。日益發展的AI時代持續面臨「電力缺口」——即不斷增長的計算需求與現有電網容量之間的脫節。通過利用我們全球接入的並網基礎設施，燦谷有能力把握這一機遇，我們的商業模式將圍繞利用和連接這些多元化電源，通過可擴展的商業模式靈活供應高性能計算能力，以滿足長尾推理需求。這一轉型預計將遵循嚴謹的三階段路線圖：

近期：標準化與高效部署。 我們計劃以模組化、集裝箱式的GPU計算節點進入市場，這些節點設計為隨插即用解決方案，可在我們全球接入的基礎設施上快速部署。我們的重點將是通過利用當前運營的電力來提供按需計算能力。向AI就緒基礎設施的轉換設計為只需有限的升級，站點預計在相對較短的時間內投入運營，從而為逐步開發額外收入流創造潛力。雖然超大規模企業面臨並網週期長和大量資本需求，但我們的方法相對輕資產，使我們能夠有效滿足AI的「長尾」需求。

我們計劃以模組化、集裝箱式的GPU計算節點進入市場，這些節點設計為隨插即用解決方案，可在我們全球接入的基礎設施上快速部署。我們的重點將是通過利用當前運營的電力來提供按需計算能力。向AI就緒基礎設施的轉換設計為只需有限的升級，站點預計在相對較短的時間內投入運營，從而為逐步開發額外收入流創造潛力。雖然超大規模企業面臨並網週期長和大量資本需求，但我們的方法相對輕資產，使我們能夠有效滿足AI的「長尾」需求。 中期：軟件定義的編排。 為了補充我們的物理節點，我們計劃部署一個專有軟件平台來管理和整合我們的分散式運算能力。該架構預計將幫助我們演變為一個生態系統賦能者，將我們的全球佈局作為一個集成的、企業級的網絡提供，而無需典型的基礎設施複雜性。

為了補充我們的物理節點，我們計劃部署一個專有軟件平台來管理和整合我們的分散式運算能力。該架構預計將幫助我們演變為一個生態系統賦能者，將我們的全球佈局作為一個集成的、企業級的網絡提供，而無需典型的基礎設施複雜性。 長期：全球擴展與平台韌性。 我們的長期願景是將此網絡發展成為一個成熟的全球AI基礎設施平台。通過啟動我們挖礦生態系統內乃至更廣泛範圍內的未充分利用電力，我們的目標是從平台服務和計算協定中建立經常性收入流，這些收入流旨在跨越市場週期保持持久性。

我們相信，我們的基礎設施、合作夥伴關係和運營資源為這一方法提供了合理的基礎。作為加速這一轉型的一部分，我們成立了EcoHash Technology LLC，這是一家位於德克薩斯州達拉斯的全資子公司，專注於推進我們的AI計算計劃。在新任命的AI首席技術官的領導下，我們正在組建一個專門的團隊來指導技術執行。

我們路線圖的執行設有明確的財務和技術門檻。我們的初始推廣旨在利用現有網絡提供可擴展的AI推理能力——以具有競爭力的價格滿足中小企業大量的「長尾」AI需求。

賦能生態系統：從礦工到賦能者

燦谷的轉型也旨在創造更廣泛的生態系統價值。我們將自己視為「生態系統賦能者」，認識到比特幣挖礦行業擁有大量未充分利用的能源基礎設施，適合AI時代的需求。我們觀察到挖礦社區的許多成員對此機遇抱有共同興趣，但可能缺乏明確的技術前進路徑。 通過朝此方向推進，燦谷希望支持更廣泛的挖礦生態系統。該架構旨在提供靈活的增長路徑——實現可訪問的、按需的計算能力，且前期投入可控。它也為運營商提供了一條實用的途徑，使其能夠以相對較短的交付時間將現有設施改造用於AI運營。

AI時代的價值創造願景

我們正穩步向技術驅動的基礎設施平台演進。這一轉變預計將開闢新的經常性收入流——建立一個能夠跨越週期持續、同時補充我們挖礦業務的商業模式。

我們始終清楚這是一段漫長的旅程。從挖礦向AI計算的轉型將持續多年發展，我們仍處於早期階段。前方的道路需要持續的努力，但我們的路線圖是清晰的，我們致力於審慎地、逐步地執行。

感謝您持續的信任與支持。我們專注於前方的機遇，並期待向您彙報我們的進展。

Paul Yu

首席執行官

燦谷集團

全文請瀏覽：https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/Cango-2025-Letter-to-Shareholders.pdf

