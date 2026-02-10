Cango Inc. publiceert aandeelhoudersbrief voor 2025

DALLAS, 10 februari 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) heeft vandaag een aandeelhoudersbrief gepubliceerd waarin de strategische transformatie en routekaart uiteengezet worden om zich te ontwikkelen van een wereldwijde Bitcoin-miner tot een AI-computinginfrastructuurplatform.

In het afgelopen jaar heeft Cango een gedisciplineerde toetreding tot de sector gerealiseerd, waarbij snelheid werd gebalanceerd met operationele voorzichtigheid om zijn positie als toonaangevende Bitcoin-miner met een wereldwijde voetafdruk in vier belangrijke regio's op te bouwen. Belangrijke toezeggingen werden nagekomen, waaronder de aanschaf en verbetering van de hashrate-efficiëntie van 50 EH/s van on-rack machines, de invoering van een strategische aanpak voor het beheer van de financiën, de afstoting van verouderde activiteiten, het veiligstellen van 50 MW aan energie-infrastructuur en de voltooiing van de overgang naar een directe notering op de NYSE. Deze mijlpalen hebben de basis gelegd voor Cango's overgang van gehoste hashpower naar een wereldwijd gedistribueerd inferentiecomputegrid.

Als reactie op de marktomstandigheden voerde Cango een aanpassing in de kaspositie door om de balans te versterken en de financiële hefboomwerking te verminderen, waardoor er meer ruimte ontstond om strategische expansie in AI-computerinfrastructuur te financieren.

De strategische logica achter de voorgestelde ommekeer

Cango's wereldwijde miningoperaties, operationele ervaring en infrastructuur bieden een praktische weg naar AI-computingdoelstellingen. Het snel groeiende AI-tijdperk wordt nog steeds geconfronteerd met een "power gap" - een disconnectie tussen de toenemende vraag naar computerverwerking en de bestaande netcapaciteit. Door gebruik te maken van wereldwijd toegankelijke, met het net verbonden infrastructuur, is Cango in staat om flexibele, hoogwaardige rekencapaciteit te leveren om aan de vraag naar long-tail inferentie te voldoen door middel van een schaalbaar bedrijfsmodel.

Deze overgang volgt een gedisciplineerde routekaart in drie fasen:

Korte termijn: standaardisatie en efficiënte implementatie van modulaire, gecontaineriseerde GPU-knooppunten voor snelle implementatie, met on-demand rekencapaciteit.

Middellange termijn: inzet van een eigen softwareplatform voor orkestratie, waarbij Cango wordt ontwikkeld tot een geïntegreerde, netwerk-enabler op ondernemingsniveau.

Lange termijn: globale schaalvergroting naar een volwassen AI-infrastructuurplatform, waarbij onderbenutte energie wordt geactiveerd om duurzame, terugkerende inkomstenstromen te creëren.

Om deze overgang te versnellen heeft Cango EcoHash Technology LLC opgericht, een volledig dochteronderneming in Dallas (Texas) die zich inzet voor het bevorderen van AI-computinginitiatieven onder leiding van een nieuw aangestelde AI CTO.

Het bedrijf positioneert zich ook als een "ecosysteem-enabler" voor de bredere miningbranche en biedt een praktisch technisch pad om bestaande energie-infrastructuur aan te passen aan AI-operaties met een beheersbare voorafgaande verbintenis.

Cango erkent dat deze verschuiving een traject van meerdere jaren is, maar is ervan overtuigd dat zijn infrastructuur en operationele ervaring een duidelijke weg bieden om nieuwe, duurzame inkomstenstromen te genereren die een aanvulling vormen op zijn kernminingactiviteiten.

