Cango Inc. publie la lettre aux actionnaires de 2025

DALLAS, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE : CANG) a publié aujourd'hui une lettre aux actionnaires soulignant sa transformation stratégique et sa feuille de route pour passer d'un mineur de bitcoins international à une plateforme d'infrastructure de calcul de l'IA.

Tout au long de l'année écoulée, Cango a fait une entrée disciplinée dans l'industrie, en équilibrant la vitesse et la prudence opérationnelle pour construire sa position en tant que mineur de Bitcoin de premier plan avec une empreinte internationale dans quatre régions clés. Des engagements clés ont été tenus, notamment l'acquisition et l'amélioration de l'efficacité du débit de hachage de 50 EH/s de machines sur rack, l'adoption d'une approche stratégique de la trésorerie, la cession d'activités héritées du passé, la sécurisation de 50 MW d'infrastructures énergétiques et l'achèvement de la transition vers une cotation directe à la Bourse de New York. Ces étapes importantes ont jeté les bases de la transition de Cango, qui est passé d'une puissance de hachage hébergée à un réseau mondial de calcul distribué pour l'inférence.

En réponse aux conditions du marché, Cango a procédé à un ajustement de trésorerie pour renforcer le bilan et réduire l'effet de levier financier, créant ainsi une capacité accrue pour financer l'expansion stratégique dans l'infrastructure de calcul de l'IA.

La logique stratégique du pivot proposé

Les opérations minières internationales, l'expérience opérationnelle et l'infrastructure de Cango offrent une voie pratique vers les objectifs de calcul de l'IA. L'ère de l'IA, qui connaît une croissance rapide, continue d'être confrontée à un « déficit de puissance », c'est-à-dire à un décalage entre la demande croissante en matière de calcul et la capacité existante du réseau. En s'appuyant sur une infrastructure connectée à un réseau mondial, Cango est en mesure de fournir une capacité de calcul flexible et performante pour répondre à la demande d'inférence à long terme grâce à un modèle d'entreprise évolutif.

Cette transition suit une feuille de route disciplinée en trois phases :

A court terme : Standardisation et déploiement efficace de nœuds GPU modulaires et conteneurisés pour un déploiement rapide, offrant une capacité de calcul à la demande.

A moyen terme : Déploiement d'une plateforme logicielle propriétaire pour l'orchestration, faisant évoluer Cango vers un réseau intégré de niveau entreprise.

À long terme : Évolution internationale vers une plateforme d'infrastructure IA mature, activant les capacités sous-utilisées afin d'établir des sources de revenus durables et récurrentes.

Pour accélérer cette transition, Cango a créé EcoHash Technology LLC, une filiale à 100 % basée à Dallas, au Texas, qui se consacre à l'avancement des initiatives de calcul de l'IA sous la direction d'un CTO de l'IA nouvellement nommé.

La société se positionne également comme un « facilitateur d'écosystème » pour l'ensemble de l'industrie minière, en fournissant une voie technique pratique pour adapter l'infrastructure énergétique existante aux opérations d'IA avec un engagement initial gérable.

Cango reconnaît qu'il s'agit d'un voyage de plusieurs années, mais estime que son infrastructure et son expérience opérationnelle offrent une voie claire pour ouvrir de nouvelles sources de revenus durables tout en complétant ses activités minières de base.

