Cango Inc. veröffentlicht Aktionärsbrief für 2025

DALLAS, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) hat heute einen Aktionärsbrief veröffentlicht, in dem die strategische Transformation und der Fahrplan des Unternehmens von einem globalen Bitcoin-Miner zu einer KI-Recheninfrastrukturplattform dargelegt werden.

Im Laufe des vergangenen Jahres hat Cango einen disziplinierten Einstieg in die Branche vollzogen und dabei Geschwindigkeit mit operativer Umsicht in Einklang gebracht, um seine Position als führender Bitcoin-Miner mit globaler Präsenz in vier Schlüsselregionen auszubauen. Es wurden wichtige Ziele erreicht, darunter der Erwerb und die Steigerung der Hashrate-Effizienz von 50 EH/s bei On-Rack-Maschinen, die Einführung eines strategischen Treasury-Ansatzes, die Veräußerung von Altgeschäften, die Sicherung einer Energieinfrastruktur von 50 MW und der Abschluss der Umstellung auf eine direkte Notierung an der NYSE. Diese Meilensteine bildeten die Grundlage für den Übergang von Cango von gehosteter Hash-Leistung zu einem global verteilten Inferenz-Rechennetzwerk.

Als Reaktion auf die Marktbedingungen nahm Cango eine Anpassung der Finanzmittel vor, um die Bilanz zu stärken und die finanzielle Hebelwirkung zu reduzieren, wodurch mehr Kapazitäten für die Finanzierung der strategischen Expansion in den Bereich der KI-Recheninfrastruktur geschaffen wurden.

Die strategische Logik hinter dem vorgeschlagenen Kurswechsel

Die weltweiten Mining-Aktivitäten, die operative Erfahrung und die Infrastruktur von Cango bieten einen praktischen Weg zur Erreichung der KI-Computing-Ziele. Das rasant voranschreitende KI-Zeitalter sieht sich weiterhin mit einer „Stromlücke" konfrontiert – einer Diskrepanz zwischen steigendem Rechenbedarf und vorhandener Netzkapazität. Durch die Nutzung einer global zugänglichen, netzgebundenen Infrastruktur ist Cango in der Lage, flexible, leistungsstarke Rechenkapazitäten bereitzustellen, um den Long-Tail-Inferenzbedarf durch ein skalierbares Geschäftsmodell zu decken.

Dieser Übergang folgt einem disziplinierten Drei-Phasen-Fahrplan:

Kurzfristig: Standardisierung und effizienter Einsatz modularer, containerisierter GPU-Knoten für eine schnelle Bereitstellung, die bedarfsgerechte Rechenkapazität bietet.

Mittelfristig: Einführung einer proprietären Softwareplattform für die Orchestrierung, wodurch Cango zu einem integrierten Netzwerk-Enabler der Enterprise-Klasse wird.

Langfristig: Globale Skalierung zu einer ausgereiften KI-Infrastrukturplattform, Aktivierung ungenutzter Ressourcen zur Schaffung dauerhafter, wiederkehrender Einnahmequellen.

Um diesen Übergang zu beschleunigen, hat Cango die EcoHash Technology LLC gegründet, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in Dallas, Texas, die sich unter der Leitung eines neu ernannten AI CTO der Förderung von KI-Computing-Initiativen widmet.

Das Unternehmen positioniert sich außerdem als „Ecosystem Enabler" für die gesamte Mining-Branche und bietet einen praktischen technischen Weg, um die bestehende Energieinfrastruktur mit überschaubarem Vorabaufwand für KI-Anwendungen anzupassen.

Cango ist sich bewusst, dass dieser Wandel ein mehrjähriger Prozess ist, ist jedoch überzeugt, dass seine Infrastruktur und operative Erfahrung einen klaren Weg zu neuen, nachhaltigen Einnahmequellen bieten und gleichzeitig das Mining-Kerngeschäft ergänzen.

