Cango Inc. présente ses résultats financiers non audités pour le troisième trimestre 2025

DALLAS, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 1er décembre, Cango Inc. (NYSE : CANG) (« Cango » ou la « Société ») a annoncé ses résultats financiers non audités pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025.

Faits financiers et opérationnels marquants du troisième trimestre 2025

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 224,6 millions de dollars au troisième trimestre 2025, soit une augmentation de 60,6 % par rapport au deuxième trimestre 2025. Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de l'activité de minage de bitcoins s'est élevé à 220,9 millions de dollars.

Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 43,5 millions de dollars et le résultat net à 37,3 millions de dollars au cours de la période. Le BAIIDA ajusté pour le troisième trimestre 2025 était de 80,1 millions de dollars.

Le taux de hachage opérationnel moyen a augmenté régulièrement, passant de 40,91 EH/s en juillet à 44,85 EH/s en septembre et s'est encore amélioré pour atteindre 46,09 EH/s en octobre, avec un rendement supérieur à 90 %. Cette évolution est principalement due à la relocalisation d'installations minières, à des améliorations opérationnelles et à des mises à niveau du matériel des mineurs.

Un total de 1 930,8 bitcoins a été extrait au cours du troisième trimestre, soit une moyenne de 21,0 bitcoins par jour, ce qui représente une augmentation de 37,5 % de la production totale et de 36,0 % de la production journalière par rapport au deuxième trimestre 2025.Le coût moyen d'extraction, hors amortissement des machines minières, était de 81 072 USD par bitcoin, avec des coûts tout compris de 99 383 USD par bitcoin.À la fin du mois du mois de septembre 2025, la société avait extrait 5 810 bitcoins depuis son entrée dans l'industrie minière du bitcoin.

La société a mis fin à son programme ADR et est passée à une cotation directe sur le NYSE, afin d'optimiser sa structure de capital, d'améliorer la transparence de l'entreprise et de s'aligner sur son orientation stratégique.

M. Paul Yu, directeur général de Cango, a déclaré : « Ce trimestre marque une étape importante. Un an s'est écoulé depuis notre transformation stratégique en mineur de bitcoins. Au cours du troisième trimestre, nous sommes restés concentrés sur nos opérations minières principales, renforçant ainsi la position de Cango en tant que mineur de bitcoins à grande échelle et discipliné sur le plan opérationnel. Plus précisément, nous avons extrait 1 930,8 bitcoins, soit une moyenne de 21,0 bitcoins par jour. Tout en consolidant nos activités de base, nous avons également clarifié notre stratégie à long terme : construire un réseau mondial de calcul distribué de l'IA alimenté par de l'énergie verte, le minage de bitcoins étant la rampe d'accès pratique à nos ambitions en matière d'énergie et de calcul. À court terme, nous continuerons de surveiller de près la dynamique du marché, à gérer notre production déployée et à explorer des modèles de partenariat pour atténuer les risques du marché et renforcer la stabilité opérationnelle. »

Lien vers l'article complet : https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/2025-12-2-Cango-Inc-Reports-Third-Quarter-2025-Unaudited-Financial-Results.pdf

