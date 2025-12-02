Cango Inc. comunica i risultati finanziari non verificati del terzo trimestre 2025

DALLAS, 2 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Il 1° dicembre, Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Società") ha annunciato i suoi risultati finanziari non verificati per il terzo trimestre, conclusosi il 30 settembre 2025.

Dati finanziari e operativi salienti del terzo trimestre 2025

I ricavi totali sono stati pari a 224,6 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2025, con un aumento del 60,6% rispetto al secondo trimestre del 2025. Nel terzo trimestre del 2025, il fatturato derivante dall'attività di mining di bitcoin è stato di 220,9 milioni di dollari.

Nel periodo in esame, l'utile operativo è stato pari a 43,5 milioni di dollari USA e l'utile netto è stato pari a 37,3 milioni di dollari USA. L'EBITDA rettificato per il terzo trimestre del 2025 è stato pari a 80,1 milioni di dollari USA.

L'hashrate operativo medio è aumentato costantemente da 40,91 EH/s a luglio a 44,85 EH/s a settembre, per poi migliorare ulteriormente a 46,09 EH/s a ottobre, con un'efficienza che ha superato il 90%. Ciò è dovuto principalmente allo spostamento degli impianti di mining, ai miglioramenti operativi e agli aggiornamenti dell'hardware dei miner.

Nel terzo trimestre sono stati effettuate in totale operazioni di mining per 1.930,8 BTC, con una media di 21,0 BTC al giorno, in aumento del 37,5% nella produzione totale e del 36,0% nella produzione giornaliera rispetto al secondo trimestre del 2025. Il costo medio del mining, escluso l'ammortamento delle macchine di mining, è stato di 81.072 di dollari USA per BTC, con costi totali di 99.383 di dollari USA per BTC. A fine settembre 2025, la Società ha registrato 5.810 BTC in mining da quando è entrata nel settore del mining di bitcoin.

La Società ha completato la chiusura del suo programma ADR ed è passata alla quotazione diretta sulla Borsa di New York per ottimizzare la sua struttura del capitale, migliorare la trasparenza aziendale e allinearsi al suo focus strategico.

Paul Yu, Amministratore delegato di Cango, ha dichiarato: "Questo trimestre segna una pietra miliare significativa. È passato un anno dalla nostra trasformazione strategica in un miner di bitcoin. Nel terzo trimestre ci siamo concentrati sulle nostre operazioni chiave di mining, rafforzando ulteriormente la posizione di Cango come miner di bitcoin su larga scala e operativamente disciplinato. Nello specifico, abbiamo effettuato operazioni di mining per 1.930,8 BTC, con una media di 21,0 BTC al giorno. Mentre consolidavamo il nostro core business, abbiamo anche delineato la nostra strategia a lungo termine: costruire una rete di elaborazione AI globale e distribuita, alimentata da energia verde, con il mining di bitcoin come rampa di accesso pratica per raggiungere le nostre ambizioni in ambito energetico e informatico. Nel breve termine, continueremo a monitorare attentamente le dinamiche del mercato, a gestire la nostra produzione distribuita e a esplorare modelli di partnership per mitigare i rischi di mercato e migliorare la stabilità operativa".

Link all'articolo completo: https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/2025-12-2-Cango-Inc-Reports-Third-Quarter-2025-Unaudited-Financial-Results.pdf

