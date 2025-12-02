Cango Inc. rapporteert de niet-gecontroleerde financiële resultaten van het derde kwartaal van 2025

DALLAS, 2 december 2025 /PRNewswire/ -- Op 1 december maakte Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" of het "Bedrijf") de niet-gecontroleerde financiële resultaten bekend voor het derde kwartaal dat eindigde op 30 september 2025.

Financiële en operationele hoogtepunten van het derde kwartaal 2025

De totale inkomsten bedroegen US$224,6 miljoen in het derde kwartaal van 2025, een stijging met 60,6% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2025. De inkomsten uit de bitcoinmijnbouwactiviteiten bedroegen in het derde kwartaal van 2025 US$220,9 miljoen.

Het bedrijfsresultaat bedroeg US$43,5 miljoen en de netto-opbrengst US$37,3 miljoen over de periode. De aangepaste EBITDA voor het derde kwartaal van 2025 bedroeg US$80,1 miljoen.

De gemiddelde operationele hashrate steeg gestaag van 40,91 EH/s in juli naar 44,85 EH/s in september en verbeterde verder tot 46,09 EH/s in oktober, met een efficiëntie van meer dan 90%. Dit was voornamelijk te danken aan verplaatsingen van mijnbouwfaciliteiten, operationele verbeteringen en upgrades van mijnbouwhardware.

In het derde kwartaal werd in totaal 1.930,8 BTC gedolven, gemiddeld 21,0 BTC per dag, een stijging van de totale productie met 37,5% en 36,0% in dagelijkse productie in vergelijking met het tweede kwartaal van 2025. De gemiddelde mijnbouwkosten, exclusief afschrijving van mijnbouwmachines, bedroegen US$81.072 per BTC, met all-in kosten van US$99.383 per BTC. Eind september 2025 had het bedrijf 5.810 BTC gedolven sinds het deel uitmaakt van de mijnbouwindustrie voor bitcoins.

Het bedrijf voltooide de beëindiging van haar ADR-programma en stapte over op een directe beursnotering op de NYSE om haar kapitaalstructuur te optimaliseren, de transparantie van het bedrijf te verbeteren en in lijn te komen met haar strategische focus.

Paul Yu, CEO van Cango, verklaart: "Dit kwartaal markeert een belangrijke mijlpaal. Onze strategische transformatie naar een bitcoin miner vond ondertussen één jaar geleden plaats. In het derde kwartaal bleven we ons richten op onze belangrijkste mijnbouwactiviteiten en versterkten we de positie van Cango als grootschalige en operationeel gedisciplineerde bitcoin miner. We hebben 1.930,8 BTC gedolven, gemiddeld 21,0 BTC per dag. Terwijl we onze kernactiviteiten consolideerden, hebben we ook onze langetermijnstrategie verduidelijkt: het bouwen van een wereldwijd, gedistribueerd AI-rekennetwerk aangedreven door groene energie, met bitcoin mining als praktische opstap naar onze energie- en rekenambities. Op korte termijn zullen we de marktdynamiek nauwlettend blijven volgen, onze ingezette productie blijven beheren en samenwerkingsmodellen blijven onderzoeken om de marktrisico's te beperken en de operationele stabiliteit te verbeteren."

Link naar volledig artikel: https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/2025-12-2-Cango-Inc-Reports-Third-Quarter-2025-Unaudited-Financial-Results.pdf

Contact investeerdersrelaties

Juliet Ye, Hoofd communicatie

Cango Inc.

E-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg