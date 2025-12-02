燦谷發佈2025年第三季度未經審計財務業績

德克薩斯州達拉斯2025年12月2日 /美通社/ -- 2025年12月1日，燦谷公司（Cango Inc.，紐約證券交易所代碼：CANG）（「燦谷」或「本公司」）公佈其截至2025年9月30日的第三季度未經審計財務報告。

2025年第三季度財務與營運亮點

2025 年第三季度總收入為 2.246 億美元，較 2025 年第二季度增長 60.6% 。期內比特幣挖礦業務收入為 2.209 億美元。

期內營業收入為 4,350 萬美元，淨收入為 3,730 萬美元。 2025 年第三季度的經調整 EBITDA 為 8,010 萬美元。

平均營運算力自 7 月的 40.91 EH/s 穩步提升至 9 月的 44.85 EH/s ，並於 10 月進一步改善至 46.09 EH/s ，算力有效率超過 90% 。這主要得益於礦場遷移、營運優化及礦機硬件升級等因素。

第三季度共挖出 1,930.8 枚比特幣，日均產量 21.0 枚，總產出和日均產量相較 2025 年第二季度分別增長 37.5% 和 36.0% 。不含礦機折舊的單枚比特幣平均開採成本為 81,072 美元，全部成本為 99,383 美元。截至 2025 年 9 月底，本公司自進入比特幣挖礦行業以來，累計挖出 5,810 枚比特幣。

本公司已完成終止其美國存託憑證（ ADR ）計劃，並轉為在紐約證券交易所直接上市，以優化資本結構、提升企業透明度，與戰略焦點保持一致。

燦谷首席執行官Paul Yu先生表示：「本季度是一個重要的里程碑，距離我們戰略轉型為比特幣礦企已經過去一年。在第三季度，我們持續專注於核心挖礦業務，進一步鞏固了燦谷作為具規模且營運穩健的比特幣礦企的地位。具體而言，我們挖出了1,930.8枚比特幣，日均產量達21.0枚。在鞏固核心業務的同時，我們也明確了長期戰略：構建以綠色能源驅動的全球分佈式AI算力網絡，並將比特幣挖礦視為實現我們能源與算力網絡目标的重要路徑。近期，我們將繼續密切關注市場形勢，在後續運營中動態管理公司算力輸出規模，並探索算力合作模式，以抵禦市場波動風險，提升經營穩定性。」

