燦谷發佈2025年第三季度未經審計財務業績

02 12月, 2025, 15:02 CST
德克薩斯州達拉斯2025年12月2日 /美通社/ -- 2025年12月1日，燦谷公司（Cango Inc.，紐約證券交易所代碼：CANG）（「燦谷」或「本公司」）公佈其截至2025年9月30日的第三季度未經審計財務報告。
2025年第三季度財務與營運亮點
- 2025年第三季度總收入為2.246億美元，較2025年第二季度增長60.6%。期內比特幣挖礦業務收入為2.209億美元。
- 期內營業收入為4,350萬美元，淨收入為3,730萬美元。2025年第三季度的經調整EBITDA為8,010萬美元。
- 平均營運算力自7月的40.91 EH/s穩步提升至9月的44.85 EH/s，並於10月進一步改善至46.09 EH/s，算力有效率超過90%。這主要得益於礦場遷移、營運優化及礦機硬件升級等因素。
- 第三季度共挖出1,930.8枚比特幣，日均產量21.0枚，總產出和日均產量相較2025年第二季度分別增長37.5%和36.0%。不含礦機折舊的單枚比特幣平均開採成本為81,072美元，全部成本為99,383美元。截至2025年9月底，本公司自進入比特幣挖礦行業以來，累計挖出5,810枚比特幣。
- 本公司已完成終止其美國存託憑證（ADR）計劃，並轉為在紐約證券交易所直接上市，以優化資本結構、提升企業透明度，與戰略焦點保持一致。
燦谷首席執行官Paul Yu先生表示：「本季度是一個重要的里程碑，距離我們戰略轉型為比特幣礦企已經過去一年。在第三季度，我們持續專注於核心挖礦業務，進一步鞏固了燦谷作為具規模且營運穩健的比特幣礦企的地位。具體而言，我們挖出了1,930.8枚比特幣，日均產量達21.0枚。在鞏固核心業務的同時，我們也明確了長期戰略：構建以綠色能源驅動的全球分佈式AI算力網絡，並將比特幣挖礦視為實現我們能源與算力網絡目标的重要路徑。近期，我們將繼續密切關注市場形勢，在後續運營中動態管理公司算力輸出規模，並探索算力合作模式，以抵禦市場波動風險，提升經營穩定性。」
查看原文內容：https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/2025-12-2-Cango-Inc-Reports-Third-Quarter-2025-Unaudited-Financial-Results.pdf
投資者關係聯絡：
Juliet YE
燦谷集團傳播總監
電郵：[email protected]
