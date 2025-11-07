Cango Inc. divulga carta aos acionistas

HONG KONG, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cango Inc. (NYSE: CANG) divulgou hoje uma carta aos acionistas, no marco de um ano de sua ousada transformação para uma robusta operação de mineração de Bitcoin. O CEO Paul Yu refletiu sobre esse marco, destacando a visão da Cango de oferecer serviços de HPC com segurança energética. A jornada começou em novembro de 2024 com a mineração de Bitcoin como um ponto de entrada prático para garantir o acesso à energia, desenvolver expertise operacional e criar locais flexíveis para objetivos de longo prazo.

Em apenas oito meses, a Cango expandiu para uma plataforma global de 50 EH/s ao adquirir 32 EH/s em máquinas de mineração instaladas em racks em novembro de 2024, seguidos por mais 18 EH/s em junho de 2025. A empresa desinvestiu seus ativos baseados na China até maio de 2025, redirecionando os recursos para suas operações de mineração. Uma nova diretoria e equipe de gestão com expertise em ativos digitais, finanças e energia foi integrada para conduzir essa ambiciosa transição.

O impacto financeiro foi imediato. No segundo trimestre de 2025, a Cango registrou receita de US$ 139,8 milhões, EBITDA ajustado de US$ 99,1 milhões e equivalentes de caixa de US$ 117,8 milhões, impulsionados por um modelo de ativos leves focado na eficiência operacional. A Cango estabeleceu um novo e altamente competitivo negócio principal, além de uma presença global ampliada nos EUA, Omã, Etiópia e Paraguai.

O impulso deste ano continuou com marcos importantes. Em agosto de 2025, a Cango adquiriu uma instalação de 50 MW na Geórgia por US$ 19,5 milhões, fortalecendo o controle operacional e garantindo melhores condições de fornecimento de energia. A eficiência da taxa de hash ultrapassou 90% e as participações em Bitcoin cresceram para mais de 6.400 BTC até 31 de outubro de 2025, por meio de uma estratégia HODL disciplinada. Para aprimorar sua estrutura de capital, a Cango fará a transição para uma listagem direta na NYSE em 17 de novembro de 2025.

Olhando para o futuro, Paul compartilhou que a base de mineração de Bitcoin da Cango impulsionará uma expansão dupla nas áreas de energia e HPC. A empresa planeja pilotos disciplinados e em fases, uma entrada estratégica no mercado de HPC com IA e o desenvolvimento de infraestrutura energética de uso duplo, enquanto otimiza as operações de mineração por meio de maior tempo de atividade, redução de custos energéticos e renovação de 6 EH/s de capacidade.

"Estamos diante do limiar de uma nova fronteira tecnológica, onde a convergência entre energia e HPC impulsionará a próxima era da computação. " disse Paul. "Com a base resiliente que construímos, uma equipe de nível internacional e uma estratégia clara e disciplinada, estamos confiantes em nossa capacidade não apenas de navegar por esse futuro, mas também de ajudar a moldá-lo, criando valor duradouro para nossos acionistas e parceiros."

Veja o conteúdo original: https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/Cango%20Shareholder%20Letter%20202511.pdf

