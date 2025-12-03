Cango Inc. Terbitkan Laporan Keuangan Periode Triwulan III-2025 yang Tidak Diaudit

DALLAS, 3 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Pada 1 Desember lalu, Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" atau "Perusahaan") mengumumkan laporan keuangan yang tidak diaudit untuk periode Triwulan III-2025 yang berakhir pada 30 September 2025.

Ringkasan Kinerja Keuangan dan Operasional Periode Triwulan III-2025

Pendapatan total mencapai US$224,6 juta pada Triwulan III-2025, meningkat 60,6% dari Triwulan II-2025. Pendapatan dari bisnis penambangan bitcoin pada Triwulan III-2025 tercatat US$220,9 juta.

Pendapatan operasional mencapai US$43,5 juta dan laba bersih tercatat US$37,3 juta. Nilai EBITDA yang telah disesuaikan pada Triwulan III-2025 mencapai US$80,1 juta.

Rata-rata hashrate operasional meningkat stabil dari 40,91 EH/s pada Juli menjadi 44,85 EH/s pada September, dan meningkat lagi menjadi 46,09 EH/s pada Oktober dengan efisiensi di atas 90%. Peningkatan ini tercapai berkat relokasi fasilitas penambangan, kinerja operasional, dan pembaruan perangkat keras miner .

operasional meningkat stabil dari 40,91 EH/s pada Juli menjadi 44,85 EH/s pada September, dan meningkat lagi menjadi 46,09 EH/s pada Oktober dengan efisiensi di atas 90%. Peningkatan ini tercapai berkat relokasi fasilitas penambangan, kinerja operasional, dan pembaruan perangkat keras . Sebanyak 1.930,8 BTC berhasil ditambang selama Triwulan III-2025 dengan rata-rata 21,0 BTC per hari — naik sebesar 37,5% dalam total output dan 36,0% dalam produksi harian dibandingkan Triwulan II-2025. Biaya rata-rata penambangan bitcoin, tidak termasuk depresiasi mesin, mencapai US$81.072 per BTC, dengan biaya all-in sebesar US$99.383 per BTC. Hingga akhir September 2025, Cango telah menambang 5.810 BTC sejak merambah industri penambangan bitcoin.

dan 36,0% dalam produksi harian dibandingkan Triwulan II-2025. Biaya rata-rata penambangan bitcoin, tidak termasuk depresiasi mesin, mencapai US$81.072 per BTC, dengan biaya sebesar US$99.383 per BTC. Hingga akhir September 2025, Cango telah menambang 5.810 BTC sejak merambah industri penambangan bitcoin. Cango telah menghentikan program ADR dan beralih ke pencatatan langsung di NYSE untuk mengoptimalkan struktur modal dan meningkatkan transparansi perusahaan, sesuai dengan fokus strategisnya.

Paul Yu, Chief Executive Officer, Cango, berkata, "Triwulan ini menjadi momen penting bagi kami. Kami telah satu tahun menjalankan transformasi strategis sebagai perusahaan penambangan bitcoin. Pada Triwulan III-2025, kami tetap fokus pada lini usaha inti dalam penambangan bitcoin dan semakin memperkuat posisi Cango sebagai penambang bitcoin berskala besar dengan kedisiplinan operasional. Kami menambang 1.930,8 BTC dengan rata-rata 21,0 BTC per hari. Selain memperkuat bisnis inti, kami juga menempuh strategi jangka panjang: membangun jaringan komputasi AI global yang terdistribusi dan didukung energi hijau. Bisnis penambangan bitcoin merupakan langkah awal menuju ambisi kami dalam sektor energi dan komputasi. Dalam jangka pendek, kami akan terus memantau dinamika pasar, mengelola output, dan menjajaki model kemitraan demi mengurangi risiko pasar serta meningkatkan stabilitas operasional."

Artikel selengkapnya: https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/2025-12-2-Cango-Inc-Reports-Third-Quarter-2025-Unaudited-Financial-Results.pdf

Hubungan Investor

Juliet Ye, Head of Communications

Cango Inc.

Surel: [email protected]

SOURCE Cango Inc.