Cango Inc. publica sus resultados financieros no auditados del tercer trimestre de 2025

DALLAS, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 1 de diciembre, Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "empresa") anunció sus resultados financieros no auditados correspondientes al tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2025.

Aspectos financieros y operativos destacados del tercer trimestre de 2025

Los ingresos totales ascendieron a 224,6 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, lo que supone un aumento del 60,6 % en comparación con el segundo trimestre de 2025. Los ingresos del negocio de minería de bitcoins en el tercer trimestre de 2025 ascendieron a 220,9 millones de dólares.

Los ingresos operativos ascendieron a 43,5 millones de dólares y los ingresos netos a 37,3 millones de dólares durante el período. El EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2025 fue de 80,1 millones de dólares.

La tasa de hash operativa promedio aumentó de manera constante desde 40,91 EH/s en julio hasta 44,85 EH/s en septiembre, y mejoró aún más hasta alcanzar los 46,09 EH/s en octubre, con una eficiencia superior al 90 %. Esto se debió principalmente a la reubicación de instalaciones de minería, mejoras operativas y actualizaciones del hardware de minería.

Durante el tercer trimestre se extrajeron un total de 1.930,8 BTC, con un promedio de 21,0 BTC por día, lo que supone un aumento del 37,5 % en la producción total y del 36,0 % en la producción diaria en comparación con el segundo trimestre de 2025. El costo promedio de la minería, sin incluir la depreciación de las máquinas mineras, fue de 81.072 dólares por BTC, con un costo total de 99.383 dólares por BTC. A finales de septiembre de 2025, la empresa había extraído 5.810 BTC desde su entrada en el sector de la minería de bitcoins.

La empresa completó la terminación de su programa ADR y pasó a cotizar directamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el fin de optimizar su estructura de capital, mejorar la transparencia corporativa y alinearse con su enfoque estratégico.

El Sr. Paul Yu, director ejecutivo de Cango, afirmó: "Este trimestre marca un hito importante. Ha pasado un año desde nuestra transformación estratégica en una empresa minera de bitcoins. Durante el tercer trimestre, seguimos centrados en nuestras operaciones mineras principales, lo que reforzó aún más la posición de Cango como minera de bitcoins a gran escala y con disciplina operativa. En concreto, extrajimos 1.930,8 BTC, con un promedio de 21,0 BTC por día. Mientras consolidábamos nuestro negocio principal, también aclaramos nuestra estrategia a largo plazo: construir una red informática de IA global y distribuida que funcione con energía ecológica, con la minería de bitcoins como vía de acceso práctica hacia nuestras ambiciones energéticas e informáticas. A corto plazo, continuaremos monitoreando de cerca la dinámica del mercado, gestionando nuestra producción desplegada y explorando modelos de alianzas para mitigar los riesgos del mercado y mejorar la estabilidad operativa".

Enlace al artículo completo: https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/2025-12-2-Cango-Inc-Reports-Third-Quarter-2025-Unaudited-Financial-Results.pdf

Contacto de Relaciones con los Inversores

Juliet Ye, directora de Comunicaciones

Cango Inc.

Correo electrónico: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

FUENTE Cango Inc.