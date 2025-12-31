Cango Inc. Verzekert 10,5 miljoen USD aan investeringen van EWCL om de groei te versnellen

DALLAS, 31 december 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" of het "bedrijf"), een toonaangevende Bitcoin-mijnwerker die zijn wereldwijde activiteiten benut om een geïntegreerd energie- en AI-computingplatform te ontwikkelen, kondigde aan dat Enduring Wealth Capital Limited ("EWCL") zijn investeringen in het bedrijf heeft verhoogd met een verbintenis van 10,5 miljoen dollar. EWCL zal bijkomende gewone aandelen van klasse B in contanten inschrijven tegen een prijs van 1,50 USD per aandeel. Deze transactie onderstreept een sterke, afgestemde visie voor de toekomst van Cango en biedt aanzienlijk kapitaal om haar kerngroei-initiatieven te versnellen.

Krachtens deze overeenkomst:

Overeenkomstig een investeringsovereenkomst van 29 december 2025 tussen de vennootschap en EWCL zal de vennootschap 7 miljoen gewone aandelen van klasse B, elk met 20 stemmen per aandeel, uitgeven en aan EWCL leveren.

Bij het afsluiten van de voorgestelde investering zal het aandeel van EWCL in de onderneming naar verwachting toenemen van ongeveer 2,81% tot ongeveer 4,69% van de totale uitstaande aandelen.

Bijgevolg zal het stemrecht van EWCL naar verwachting stijgen van ongeveer 36,68% tot ongeveer 49,61% van het totale stemrecht van de uitstaande aandelen van de onderneming.

Paul Yu, CEO en directeur van Cango, zei: "De verhoogde investering van EWCL is een krachtige stem van vertrouwen in onze strategische routekaart. De versterkte afstemming met een grote aandeelhouder die onze visie grondig begrijpt, stelt ons in staat om met meer zekerheid en ambitie uit te voeren. In 2026 zullen we onze operationele capaciteiten voor Bitcoin-mining blijven versterken, met de nadruk op het verbeteren van de hashrate-efficiëntie, het upgraden van onze mijnbouwvloot en het selectief verwerven van strategische mijnbouwmiddelen. Naast onze kernmijnbouwonderneming ondersteunt dit kapitaal ook de parallelle ontwikkeling van onze strategische pijlers op het gebied van energie en AI-computing. We onderzoeken en investeren actief in synergetische kansen op deze gebieden terwijl we werken aan ons langetermijndoel: het opzetten van een geïntegreerd, wereldwijd infrastructuurplatform dat de toekomstige digitale economie kan stimuleren."

De sluiting van de voorgestelde investering is onderworpen aan bepaalde gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder de vereiste goedkeuring door de New York Stock Exchange. Het bedrijf verwacht de transactie in januari 2026 te sluiten. Deze stap zal naar verwachting de vooruitgang van de onderneming op het gebied van haar strategische prioriteiten ondersteunen en kapitaal verschaffen voor de uitvoering van belangrijke initiatieven in het komende jaar.

Contactpersoon voor investeerdersrelaties

Juliet Ye, hoofd communicatie

Cango Inc.

E-mail: [email protected]

Christensen Advisory

Tel: +852 2117 0861

E-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg