Cango Inc. obtiene una inversión de 10,5 millones de dólares de EWCL para acelerar su crecimiento

DALLAS, 31 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "empresa"), una empresa líder en minería de Bitcoin que aprovecha sus operaciones a nivel mundial para desarrollar una plataforma integrada de energía y computación con IA, anunció que Enduring Wealth Capital Limited ("EWCL") aumentó su inversión en la empresa con un aporte de 10,5 millones de dólares. EWCL suscribirá acciones ordinarias de Clase B adicionales en efectivo a 1,50 dólares por acción. Esta transacción destaca una visión sólida y alineada para el futuro de Cango y proporciona un capital sustancial para acelerar sus iniciativas de crecimiento fundamentales.

Según los términos de este acuerdo:

En virtud de un acuerdo de inversión con fecha del 29 de diciembre de 2025, entre la empresa y EWCL, la empresa emitirá y entregará a EWCL 7 millones de acciones ordinarias de Clase B, cada una con 20 votos por acción.

Luego del cierre de la inversión propuesta, se espera que la participación de EWCL en la empresa aumente de aproximadamente el 2,81 % al 4,69 % del total de acciones en circulación.

En consecuencia, se espera que el poder de voto de EWCL aumente de aproximadamente el 36,68 % al 49,61 % del poder de voto total de las acciones en circulación de la empresa.

Paul Yu, CEO y director de Cango, comentó: "El aumento de la inversión de EWCL es un importante voto de confianza en nuestra hoja de ruta estratégica. El refuerzo de la colaboración con un accionista mayoritario que comprende a la perfección nuestra visión nos permite actuar con mayor certeza y ambición. En 2026, continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades operativas de minería de Bitcoin, con un enfoque en mejorar la eficacia del hashrate, modernizar nuestra flota minera y adquirir de forma selectiva activos mineros estratégicos. Además de nuestro negocio principal de minería, este capital también respalda el desarrollo paralelo de nuestros pilares estratégicos en energía y computación con IA. Estamos explorando e invirtiendo de forma activa en oportunidades sinérgicas en estas áreas mientras trabajamos para alcanzar nuestro objetivo a largo plazo: establecer una plataforma de infraestructura mundial integrada capaz de impulsar la economía digital del futuro".

El cierre de la inversión propuesta está sujeto a ciertas condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación requerida por la Bolsa de Nueva York. La empresa espera cerrar la transacción en enero de 2026. Se espera que esta medida respalde el progreso de la empresa en sus prioridades estratégicas y proporcione capital para implementar iniciativas clave durante el próximo año.

Contacto de Relaciones con los Inversionistas

Juliet Ye, directora de Comunicaciones

Cango Inc.

Correo electrónico: [email protected]

Christensen Advisory

Tel: +852 2117 0861

Correo electrónico: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

FUENTE Cango Inc.