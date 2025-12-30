Cango Inc. ottiene un investimento di 10,5 milioni di dollari da EWCL per accelerare la crescita

DALLAS, 30 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Società"), un'azienda leader nel settore del mining di Bitcoin che sfrutta le proprie operazioni globali per lo sviluppo di una piattaforma integrata di elaborazione di energia e IA, ha annunciato che Enduring Wealth Capital Limited ("EWCL") ha aumentato il suo investimento nella Società con un impegno di 10,5 milioni di dollari. EWCL sottoscriverà ulteriori azioni ordinarie di Classe B in contanti al prezzo di 1,50 dollari USA per azione. Questa transazione evidenzia una visione forte e allineata per il futuro di Cango e fornisce un capitale sostanziale per accelerare le sue principali iniziative di crescita.

Ai sensi di tale accordo:

come previsto dall'accordo di investimento del 29 dicembre 2025 tra la Società ed EWCL, la Società emetterà e consegnerà a EWCL 7 milioni di azioni ordinarie di Classe B, ciascuna delle quali dà diritto a 20 voti per azione.

Al termine dell'investimento proposto, si prevede che la partecipazione azionaria di EWCL nella Società aumenterà da circa il 2,81% a circa il 4,69% del totale delle azioni in circolazione.

Di conseguenza, si prevede che il potere di voto di EWCL aumenterà da circa il 36,68% a circa il 49,61% di voti esercitabili totali delle azioni in circolazione della Società.

Paul Yu, CEO e direttore di Cango, ha dichiarato: "L'aumento degli investimenti da parte di EWCL rappresenta un forte segnale di fiducia per la nostra tabella di marcia strategica. Il rafforzamento dell'allineamento con un azionista di maggioranza che comprende appieno la nostra visione ci consente di agire con maggiore sicurezza e ambizione. Nel 2026 continueremo a rafforzare le nostre capacità operative di mining di Bitcoin, concentrandoci sul miglioramento dell'efficienza dell'hashrate, sull'aggiornamento della nostra flotta di mining e sull'acquisizione selettiva di asset di mining strategici. Oltre alla nostra attività principale di mining, questo capitale fornirà supporto anche allo sviluppo parallelo dei nostri pilastri strategici negli ambiti di energia ed elaborazione tramite IA. Stiamo esplorando e investendo attivamente in opportunità sinergiche in questi settori, mentre ci avviciniamo al nostro obiettivo a lungo termine: creare una piattaforma di infrastrutture globali e integrate in grado di alimentare la futura economia digitale."

Il closing dell'investimento proposto è soggetto ai consueti requisiti per il closing, tra cui la necessaria approvazione da parte della Borsa di New York. La Società prevede di concludere la transazione nel gennaio 2026. Si prevede che questo passo supporterà i progressi della Società relativamente alle sue priorità strategiche e fornirà capitale per implementare iniziative chiave nel prossimo anno.

