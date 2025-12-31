Cango Inc. Raih Investasi US$10,5 Juta dari EWCL guna Mempercepat Pertumbuhan Bisnis

DALLAS, 31 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" atau "Perusahaan"), perusahaan penambangan Bitcoin terkemuka yang beroperasi secara global, serta mengembangkan platform energi dan komputasi AI terintegrasi, mengumumkan, Enduring Wealth Capital Limited ("EWCL") telah meningkatkan nilai investasi dengan komitmen sebesar US$10,5 juta. EWCL akan membeli lagi saham biasa Kelas B secara tunai dengan harga US$1,50 per saham. Transaksi ini membuktikan visi Cango dan menyediakan arus modal yang signifikan untuk mempercepat inisiatif pertumbuhan utama.

Berdasarkan perjanjian kerja sama:

Sesuai dengan Perjanjian Investasi pada 29 Desember 2025 antara Cango dan EWCL, Cango akan menerbitkan dan menyerahkan tujuh juta saham biasa Kelas B kepada EWCL, masing-masing dengan 20 hak suara per saham.

Setelah rencana investasi terwujud, kepemilikan saham EWCL pada Cango diperkirakan meningkat dari sekitar 2,81% menjadi sekitar 4,69% dari total saham beredar.

Seiring dengan itu, hak suara EWCL diperkirakan bertambah dari sekitar 36,68% menjadi sekitar 49,61% dari total hak suara pada saham Cango yang beredar.

Paul Yu, CEO & Director, Cango, berkata, "Peningkatan nilai investasi EWCL merupakan bentuk kepercayaan terhadap rencana strategis kami. Didukung para pemegang saham utama yang memahami visi Cango, kami dapat melaksanakan strategi dengan keyakinan dan ambisi yang lebih besar. Pada 2026, kami akan terus memperkuat kemampuan operasional dalam penambangan Bitcoin, serta berfokus meningkatkan efisiensi hashrate, memperbarui armada penambangan, serta mengakuisisi aset penambangan strategis secara selektif. Di luar bisnis inti penambangan, tambahan modal ini juga mendukung pengembangan bisnis strategis secara paralel di bidang energi dan komputasi AI. Kami secara aktif menjajaki dan berinvestasi pada peluang sinergis di bidang-bidang tersebut. Langkah ini sejalan dengan tujuan jangka panjang kami: membangun platform infrastruktur global terintegrasi yang mampu mendukung ekonomi digital masa depan."

Penyelesaian rencana investasi ini menunggu izin dan regulasi yang berlaku, termasuk persetujuan Bursa Efek New York. Cango memperkirakan transaksi ini akan selesai pada Januari 2026. Investasi tersebut mendukung prioritas strategis Cango dan menyediakan arus modal untuk inisiatif-inisiatif utama Cango pada tahun mendatang.

