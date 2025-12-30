Cango Inc. obtient un investissement de 10,5 millions de dollars US d'EWCL pour accélérer sa croissance

DALLAS, 31 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE : CANG) ("Cango" ou la "Société"), un mineur de bitcoins de premier plan qui s'appuie sur ses opérations mondiales pour développer une plateforme intégrée d'énergie et de calcul IA, a annoncé qu'Enduring Wealth Capital Limited ("EWCL") a augmenté son investissement dans la Société avec un engagement de 10,5 millions de dollars US. EWCL souscrira des actions ordinaires de catégorie B supplémentaires en numéraire au prix de 1,50 USD par action. Cette transaction souligne une vision forte et alignée pour l'avenir de Cango et fournit un capital substantiel pour accélérer ses initiatives de croissance clés.

Selon les termes de cet accord :

En vertu d'une Convention d'investissement datée du 29 décembre 2025, conclue entre la Société et EWCL, la Société émettra et remettra à EWCL 7 millions d'actions ordinaires de catégorie B, assorties de 20 droits de vote chacune.

À la clôture de l'Investissement proposé, la participation d'EWCL dans la Société devrait passer d'environ 2,81 % à environ 4,69 % du total des actions en circulation.

En conséquence, le pouvoir de vote d'EWCL devrait passer d'environ 36,68 % à environ 49,61 % du pouvoir de vote total des actions en circulation de la Société.

Paul Yu, PDG et directeur de Cango, a déclaré : « L'augmentation de l'investissement d'EWCL constitue un puissant vote de confiance dans notre feuille de route stratégique. L'alignement renforcé sur un actionnaire majeur qui comprend parfaitement notre vision nous permet d'exécuter avec plus de certitude et d'ambition. En 2026, nous continuerons à renforcer nos capacités opérationnelles de minage de bitcoins, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité du hashrate, la modernisation de notre parc de machines de minage et l'acquisition sélective d'actifs de minage stratégiques. Au-delà de nos activités de minage de base, ce capital soutient également le développement parallèle de nos piliers stratégiques dans les domaines de l'énergie et du calcul IA. Nous explorons et investissons activement dans des opportunités de synergie dans ces domaines pour atteindre notre objectif à long terme : la mise en place d'une plateforme d'infrastructure mondiale intégrée capable d'alimenter la future économie numérique. »

La clôture de l'Investissement proposé est soumise à certaines conditions habituelles, y compris l'approbation requise par la Bourse de New York. La Société prévoit de conclure la transaction en janvier 2026. Cette mesure devrait permettre à la Société de progresser dans la réalisation de ses priorités stratégiques et de disposer des capitaux nécessaires à la mise en œuvre d'initiatives clés au cours de l'année à venir.

