Carestream lança NOVOS detectores Lux HD 35 e Lux HD 43 para imagens médicas

XANGAI, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Carestream anuncia o lançamento mundial de sua nova geração de detectores de raios X sem vidro com iodo de césio (CsI): os detectores Carestream Lux HD 35 e Lux HD 43.

Os detectores Lux HD 35 e Lux HD 43 oferecem um espaçamento entre pixels de 100 µm, o que proporciona uma resolução mais alta para melhores detalhes da imagem e permite a ampliação da imagem, garantindo uma melhor visibilidade de pequenos objetos e microestruturas.

Novos detectores Lux HD 35 e Lux HD 43 da Carestream Speed Speed

Os detectores Lux HD 35 e Lux HD 43 foram projetados com características ergonômicas e de baixo peso, o que facilita o manuseio e o posicionamento para os radiologistas e proporciona um exame mais confortável para o paciente. Esta nova geração de detectores Carestream foi projetada com maior resistência e melhor classificação IP. Esses detectores contam com a nova tecnologia DEC para o modo sem fio, o que torna o controle de dose mais eficiente e amplia a funcionalidade AEC, permitindo também sua utilização em exames com bucky e em aplicações móveis.

Os detectores Lux HD 35 e Lux HD 43 estão disponíveis para os sistemas DRX-Evolution Plus, DRX-Revolution Plus, DRX-Compass, DRX-RISE, DRX-1 e DRX-Transportable / Lite. O detector também conta com o recurso X-Factor, o que permite que ele seja compartilhado com qualquer equipamento DRX dentro de uma unidade. Os detectores Lux HD 35 e Lux HD 43 funcionarão em conjunto com a plataforma de software ImageView de última geração da Carestream, equipada com o mecanismo Eclipse com IA.

Um Lux HD 2530 baseado nessa mesma plataforma será lançado no segundo semestre de 2026.

Sobre a Carestream Healthcare International

A Carestream é uma fornecedora mundial de sistemas de imagem médica e de raios X para ensaios não destrutivos, destinados a uma ampla gama de aplicações industriais, médicas, eletrônicas e outras — tudo isso com o respaldo de uma rede global de serviços e suporte. Para obter mais informações sobre o amplo portfólio de produtos, soluções e serviços da empresa, entre em contato com seu representante da Carestream ou acesse www.carestreamhealthcare.com.

Carestream é uma marca comercial da Carestream Healthcare International.



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FONTE Carestream Healthcare International