Carestream เปิดตัวเครื่องรับสัญญาณภาพ "Lux HD 35" และ "Lux HD 43" รุ่นใหม่สำหรับการถ่ายภาพทางการแพทย์
News provided byCarestream Healthcare International
10 Jun, 2026, 11:30 CST
เซี่ยงไฮ้ 10 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Carestream ได้ประกาศจัดจำหน่าย Carestream Lux HD 35 และ Lux HD 43 ตัวรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ซีเซียมไอโอไดด์ (CsI) แบบไร้แผ่นแก้วรุ่นใหม่ล่าสุดในตลาดทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตัวรับสัญญาณภาพรุ่น Lux HD 35 และ Lux HD 43 มาพร้อมระยะพิกเซล (Pixel Pitch) ที่ละเอียดถึง 100 ไมโครเมตร (100um) มอบความละเอียดที่สูงขึ้นเพื่อความคมชัดของรายละเอียดภาพที่เหนือชั้น ทั้งยังรองรับการขยายภาพเพื่อให้สามารถมองเห็นวัตถุขนาดเล็กและโครงสร้างระดับจุลภาคได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวรับสัญญาณภาพ Lux HD 35 และ Lux HD 43 ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและถูกหลักสรีรศาสตร์ เพื่อช่วยให้นักรังสีเทคนิคสามารถหยิบจับและจัดท่าทางในการถ่ายภาพเอกซเรย์ได้ง่ายขึ้น พร้อมกับช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายตัวในตลอดการตรวจ นอกจากนี้ ตัวรับสัญญาณภาพรุ่นใหม่นี้ยังได้รับการพัฒนาให้มีความทนทานและมีค่ามาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น (IP) ที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย นวัตกรรมตัวรับสัญญาณภาพเหล่านี้ยังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่าง DEC สำหรับโหมดไร้สาย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณรังสี และขยายขีดความสามารถของฟังก์ชัน AEC ให้ครอบคลุมการตรวจภายนอกเตียงเอกซเรย์ ตลอดจนการใช้งานร่วมกับเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
ตัวรับสัญญาณภาพ Lux HD 35 และ Lux HD 43 รองรับการใช้งานร่วมกับระบบเอกซเรย์หลากหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น DRX-Evolution Plus, DRX-Revolution Plus, DRX-Compass, DRX-RISE, DRX-1 System และ DRX-Transportable System / Lite ทั้งยังมีฟีเจอร์เด่นอย่าง X-Factor ที่ช่วยให้สามารถเปลี่ยนไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ในตระกูล DRX เครื่องใดก็ได้ภายในสถานพยาบาล โดยตัวรับสัญญาณภาพ Lux HD 35 และ Lux HD 43 จะทำงานควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพ ImageView อันล้ำสมัยของ Carestream ซึ่งขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง Eclipse พร้อมระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ในส่วนของตัวรับสัญญาณภาพรุ่น Lux HD 2530 ซึ่งพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกันนี้ จะมีกำหนดการที่จะเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 นี้
เกี่ยวกับ Carestream Healthcare International
Carestream คือผู้ให้บริการระดับโลกด้านระบบภาพถ่ายทางการแพทย์ และระบบภาพถ่ายเอกซเรย์สำหรับการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพ ซึ่งครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในภาคอุตสาหกรรม การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ โดยทุกโซลูชันได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายบริการและการดูแลลูกค้าที่ครอบคลุมอยู่ทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการอันหลากหลายของบริษัท โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Carestream หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.carestreamhealthcare.com
CARESTREAM เป็นเครื่องหมายการค้าของ Carestream Healthcare International
Carestream Healthcare International
เว็บไซต์: www.carestreamhealthcare.com
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SOURCE Carestream Healthcare International
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