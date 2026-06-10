كيرستريم تطلق كاشفي Lux HD 35 وLux HD 43 الجديدين للتصوير الطبي

شنغهاي، 9 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- تعلن كيرستريم إتاحة جيلها الجديد من كواشف الأشعة السينية الخالية من الزجاج والمعتمدة على يوديد السيزيوم (CsI) في الأسواق حول العالم، وهما كاشفا Lux HD 35 وLux HD 43 من كيرستريم.

يوفّر كاشفا Lux HD 35 وLux HD 43 تباعد بكسلات يبلغ 100 ميكرومتر، بما يتيح دقة أعلى وتفاصيل محسّنة للصورة، ويسمح بتكبير الصورة لتحسين رؤية الأجسام الصغيرة والبُنى المجهرية.

Carestream NEW Lux HD 35 and Lux HD 43 Detectors Speed Speed

صُمم كاشفا Lux HD 35 وLux HD 43 ليكونا خفيفي الوزن ومزوّدين بميزات مريحة هندسيًا تتيح لفنيي الأشعة سهولة أكبر في المناولة والتموضع، وتوفّر فحصًا أكثر راحة للمريض. صُمم هذا الجيل الجديد من كواشف كيرستريم بمتانة محسّنة ودرجة حماية (IP) أعلى. تتميز هذه الكواشف بتقنية DEC الجديدة الخاصة بالوضع اللاسلكي، ما يجعل التحكم بالجرعة أكثر كفاءة، ويُوسّع نطاق ميزة التحكم الآلي بالتعرّض (AEC) لتشمل أيضًا فحوصات الباكي وتطبيقات التصوير المتنقل.

يتوفر كاشفا Lux HD 35 وLux HD 43 للاستخدام مع أنظمة DRX-Evolution Plus وDRX-Revolution Plus وDRX-Compass وDRX-RISE ونظام DRX-1 ونظام DRX-Transportable / Lite. يتميز الكاشف أيضًا بميزة X-Factor، ما يتيح استخدامه بالتبادل مع أي جهاز DRX داخل المنشأة. سيعمل كاشفا Lux HD 35 وLux HD 43 مع منصة برنامج ImageView المتطورة للغاية من كيرستريم، والمدعومة بتقنية Eclipse with AI.

سيُطرح Lux HD 2530 القائم على هذه المنصة نفسها في النصف الثاني من عام 2026.

نبذة عن شركة Carestream Healthcare International

تُعد كيرستريم مزودًا عالميًا لأنظمة التصوير الطبي، وأنظمة التصوير بالأشعة السينية المستخدمة في الاختبارات غير الإتلافية، لمجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية والطبية والإلكترونية وغيرها، وكل ذلك مدعوم بشبكة عالمية للخدمة والدعم. لمزيد من المعلومات حول محفظة الشركة الواسعة من المنتجات والحلول والخدمات، يُرجى التواصل مع ممثل كيرستريم لديكم أو زيارة .www.carestreamhealthcare.com

كيرستريم علامة تجارية لـ Carestream Healthcare International.

Carestream Healthcare International

الموقع الإلكتروني: www.carestreamhealthcare.com

البريد الإلكتروني: [email protected]

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فيديو: https://mma.prnewswire.com/media/2996175/Lux_HD_Detector_Video.mp4