케어스트림, 의료 영상용 신제품 Lux HD 35 및 Lux HD 43 검출기 출시

상하이, 2026년 6월 10일 /PRNewswire/-- 케어스트림(Carestream)이 새로운 세대의 유리 미사용 아이오딘화 세슘(CsI) X선 검출기인 케어스트림 Lux HD 35 및 Lux HD 43 검출기를 전 세계 시장에 출시한다고 발표했다.

Lux HD 35 및 Lux HD 43 검출기는 100um 픽셀 피치를 적용해 향상된 이미지 세부 묘사를 위한 고해상도를 제공하며, 소형 물체와 미세 구조의 가시성을 높이기 위한 이미지 확대 기능을 지원한다.

Carestream NEW Lux HD 35 and Lux HD 43 Detectors Speed Speed

Lux HD 35 및 Lux HD 43 검출기는 경량 인체공학적 설계를 채택해 방사선사가 더욱 쉽게 다루고 위치를 잡을 수 있으며, 환자에게는 더욱 편안한 검사 경험을 제공한다. 이번 신세대 케어스트림 검출기는 향상된 내구성과 IP 등급을 갖추도록 설계됐다. 또한 무선 모드를 위한 신기술 DEC를 탑재해 선량 제어의 효율성을 높이고, 버키 트레이 외 검사 및 모바일 애플리케이션에서도 AEC 기능을 활용할 수 있도록 지원한다.

Lux HD 35 및 Lux HD 43 검출기는 DRX-Evolution Plus, DRX-Revolution Plus, DRX-Compass, DRX-RISE, DRX-1 System, DRX-Transportable System/Lite와 호환된다. 또한 엑스팩터(X-Factor) 기능을 탑재해 의료 시설 내 모든 DRX 장비와 검출기를 공유할 수 있다. Lux HD 35 및 Lux HD 43 검출기는 AI 기반의 이클립스(Eclipse)로 구동되는 케어스트림의 최첨단 이미지뷰 소프트웨어(ImageView Software) 플랫폼과 함께 작동한다.

동일한 플랫폼을 기반으로 한 Lux HD 2530은 2026년 하반기에 출시될 예정이다.

케어스트림 헬스케어 인터내셔널 소개

케어스트림은 산업, 의료, 전자 등 다양한 분야의 광범위한 응용을 위한 의료 영상 시스템 및 비파괴 검사용 X선 영상 시스템을 전 세계에 공급하는 기업으로, 글로벌 서비스 및 지원 네트워크를 갖추고 있다. 제품, 솔루션 및 서비스의 광범위한 포트폴리오에 대한 자세한 내용은 케어스트림 담당자에게 문의하거나 www.carestreamhealthcare.com을 방문해 확인할 수 있다.

CARESTREAM은 Carestream Healthcare International의 상표이다.

케어스트림 헬스케어 인터내셔널

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SOURCE Carestream Healthcare International