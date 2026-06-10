케어스트림, 의료 영상용 신제품 Lux HD 35 및 Lux HD 43 검출기 출시
뉴스 제공처Carestream Healthcare International
2026년 06월 10일 10:06 KST
상하이, 2026년 6월 10일 /PRNewswire/-- 케어스트림(Carestream)이 새로운 세대의 유리 미사용 아이오딘화 세슘(CsI) X선 검출기인 케어스트림 Lux HD 35 및 Lux HD 43 검출기를 전 세계 시장에 출시한다고 발표했다.
Lux HD 35 및 Lux HD 43 검출기는 100um 픽셀 피치를 적용해 향상된 이미지 세부 묘사를 위한 고해상도를 제공하며, 소형 물체와 미세 구조의 가시성을 높이기 위한 이미지 확대 기능을 지원한다.
Lux HD 35 및 Lux HD 43 검출기는 경량 인체공학적 설계를 채택해 방사선사가 더욱 쉽게 다루고 위치를 잡을 수 있으며, 환자에게는 더욱 편안한 검사 경험을 제공한다. 이번 신세대 케어스트림 검출기는 향상된 내구성과 IP 등급을 갖추도록 설계됐다. 또한 무선 모드를 위한 신기술 DEC를 탑재해 선량 제어의 효율성을 높이고, 버키 트레이 외 검사 및 모바일 애플리케이션에서도 AEC 기능을 활용할 수 있도록 지원한다.
Lux HD 35 및 Lux HD 43 검출기는 DRX-Evolution Plus, DRX-Revolution Plus, DRX-Compass, DRX-RISE, DRX-1 System, DRX-Transportable System/Lite와 호환된다. 또한 엑스팩터(X-Factor) 기능을 탑재해 의료 시설 내 모든 DRX 장비와 검출기를 공유할 수 있다. Lux HD 35 및 Lux HD 43 검출기는 AI 기반의 이클립스(Eclipse)로 구동되는 케어스트림의 최첨단 이미지뷰 소프트웨어(ImageView Software) 플랫폼과 함께 작동한다.
동일한 플랫폼을 기반으로 한 Lux HD 2530은 2026년 하반기에 출시될 예정이다.
케어스트림 헬스케어 인터내셔널 소개
케어스트림은 산업, 의료, 전자 등 다양한 분야의 광범위한 응용을 위한 의료 영상 시스템 및 비파괴 검사용 X선 영상 시스템을 전 세계에 공급하는 기업으로, 글로벌 서비스 및 지원 네트워크를 갖추고 있다. 제품, 솔루션 및 서비스의 광범위한 포트폴리오에 대한 자세한 내용은 케어스트림 담당자에게 문의하거나 www.carestreamhealthcare.com을 방문해 확인할 수 있다.
CARESTREAM은 Carestream Healthcare International의 상표이다.
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SOURCE Carestream Healthcare International
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