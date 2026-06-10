Carestream Melancarkan Pengesan Lux HD 35 dan Lux HD 43 Baharu untuk Pengimejan Perubatan

SHANGHAI, 10 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Carestream mengumumkan ketersediaan generasi baharu pengesan sinar-X Cesium Iodide (CsI) tanpa kaca di pasaran seluruh dunia menerusi pelancaran Carestream Lux HD 35 dan Lux HD 43 Detectors.

Pengesan Lux HD 35 dan Lux HD 43 menawarkan jarak piksel 100 mikron (100μm) yang menyediakan resolusi lebih tinggi untuk menghasilkan perincian imej yang lebih jelas. Ia juga membolehkan pembesaran imej bagi meningkatkan keterlihatan objek kecil dan struktur mikro.

Carestream NEW Lux HD 35 and Lux HD 43 Detectors Speed Speed

Pengesan Lux HD 35 dan Lux HD 43 direka dengan ciri ringan dan ergonomik yang memudahkan pengendalian serta kedudukan oleh jururadiografi, di samping memberikan pengalaman pemeriksaan yang lebih selesa kepada pesakit. Generasi baharu pengesan Carestream ini turut menawarkan ketahanan yang dipertingkatkan serta penarafan IP yang lebih baik. Pengesan ini dilengkapi dengan teknologi baharu DEC untuk mod tanpa wayar, yang menjadikan kawalan dos lebih cekap serta memperluaskan fungsi Automatic Exposure Control (AEC) bagi mendapat manfaat pemeriksaan bucky dan aplikasi mudah alih.

Lux HD 35 dan Lux HD 43 tersedia untuk DRX-Evolution Plus, DRX-Revolution Plus, DRX-Compass, DRX-RISE, DRX-1 System dan DRX-Transportable System / Lite. Pengesan ini turut menampilkan ciri X-Factor, yang membolehkan pengesan dikongsi dengan mana-mana peralatan DRX dalam sesebuah fasiliti. Selain itu, pengesan Lux HD 35 dan Lux HD 43 beroperasi bersama platform perisian ImageView terkini milik Carestream yang dikuasakan oleh Eclipse dengan AI.

Lux HD 2530 yang dibangunkan berasaskan platform yang sama akan dilancarkan pada separuh kedua tahun 2026.

Latar Belakang Carestream Healthcare International

Carestream ialah penyedia global sistem pengimejan perubatan dan sistem pengimejan sinar-X untuk ujian tanpa musnah yang digunakan dalam pelbagai aplikasi perindustrian, perubatan, elektronik dan sektor lain. Semua penyelesaiannya disokong oleh rangkaian perkhidmatan dan sokongan global yang komprehensif. Untuk maklumat lanjut mengenai portfolio produk, penyelesaian dan perkhidmatan syarikat yang luas, sila hubungi wakil Carestream anda atau layari www.carestreamhealthcare.com.

CARESTREAM ialah tanda dagangan milik Carestream Healthcare International.

Carestream Healthcare International

Laman web: www.carestreamhealthcare.com

E-mel: [email protected]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/carestream-healthcare-international/

SOURCE Carestream Healthcare International