Carestream lance ses NOUVEAUX détecteurs Lux HD 35 et Lux HD 43 pour l'imagerie médicale

SHANGHAI, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- Carestream annonce la disponibilité de sa nouvelle génération de détecteurs à rayons X sans verre à l'iodure de césium (CsI) sur les marchés du monde entier, les détecteurs Carestream Lux HD 35 et Lux HD 43.

Les détecteurs Lux HD 35 et Lux HD 43 offrent un pas de pixel de 100 μm qui fournit une résolution plus élevée pour améliorer les détails de l'image et l'agrandit pour assurer une meilleure visibilité des petits objets et des microstructures.

Carestream NEW Lux HD 35 and Lux HD 43 Detectors Speed Speed

Les détecteurs Lux HD 35 et Lux HD 43 sont dotés de caractéristiques ergonomiques et légères qui en facilitent la manipulation et le positionnement par les techniciens en radiologie médicale et rendent l'examen plus confortable pour le patient. Cette nouvelle génération de détecteurs Carestream est conçue avec une robustesse et un indice de protection IP renforcés. Ces détecteurs sont pourvus de la nouvelle technologie DEC pour le mode sans fil, ce qui rend le contrôle de la dose plus efficace et étend la fonction de commande automatique d'exposition pour bénéficier également des examens sur support bucky et des applications mobiles.

Les détecteurs Lux HD 35 et Lux HD 43 sont disponibles pour les systèmes DRX-Evolution Plus, DRX-Revolution Plus, DRX-Compass, DRX-RISE, DRX-1 et DRX-Transportable/Lite. Le détecteur est aussi équipé d'un facteur X qui lui permet d'être partagé avec n'importe quel instrument de diffractométrie de rayons X (DRX) au sein d'une même installation. Les détecteurs Lux HD 35 et Lux HD 43 fonctionneront avec la plateforme logicielle de pointe ImageView de Carestream, optimisée par Eclipse à l'aide de l'IA.

Un détecteur Lux HD 2530 basé sur cette même plateforme sera lancé au second semestre de 2026.

À propos de Carestream Healthcare International

Carestream est un fournisseur mondial de systèmes d'imagerie médicale et de systèmes d'imagerie par rayons X pour les essais non destructifs destinés à une large gamme d'applications industrielles, médicales, électroniques et autres, tous soutenus par un réseau mondial de services et d'assistance. Pour obtenir plus d'informations sur la vaste gamme de produits, de solutions et de services proposés par l'entreprise, veuillez vous adresser à votre représentant Carestream ou consulter le site www.carestreamhealthcare.com.

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