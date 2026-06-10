Carestream lanza los nuevos detectores Lux HD 35 y Lux HD 43 para imágenes médicas

SHANGHAI, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Carestream anuncia la disponibilidad de su nueva generación de detectores de rayos X sin vidrio de yoduro de cesio (CsI) en mercados de todo el mundo: los detectores Carestream Lux HD 35 y Lux HD 43.

Los detectores Lux HD 35 y Lux HD 43 ofrecen un paso de píxel de 100 µm, lo que proporciona una mayor resolución para obtener imágenes con mayor detalle y permite la ampliación de la imagen para una mejor visibilidad de objetos pequeños y microestructuras.

Carestream NEW Lux HD 35 and Lux HD 43 Detectors Speed Speed

Los detectores Lux HD 35 y Lux HD 43 están diseñados con un peso ligero y características ergonómicas que facilitan su manejo y posicionamiento por parte de los técnicos de radiología, y ofrecen una exploración más cómoda para el paciente. Esta nueva generación de detectores Carestream cuenta con una mayor robustez y clasificación IP. Estos detectores incorporan la nueva tecnología DEC para el modo inalámbrico, lo que optimiza el control de dosis y amplía la función AEC para su uso en exploraciones con bucky y aplicaciones móviles.

Los detectores Lux HD 35 y Lux HD 43 son compatibles con los sistemas DRX-Evolution Plus, DRX-Revolution Plus, DRX-Compass, DRX-RISE, DRX-1 y DRX-Transportable System/Lite. El detector también incorpora la función X-Factor, que permite compartirlo con cualquier equipo DRX dentro de una instalación. Los detectores Lux HD 35 y Lux HD 43 funcionarán con la plataforma de software ImageView de Carestream, de última generación y basada en Eclipse con inteligencia artificial.

El modelo Lux HD 2530, basado en esta misma plataforma, se lanzará en la segunda mitad de 2026.

Acerca de Carestream Healthcare International

Carestream es un proveedor mundial de sistemas de imágenes médicas y sistemas de imágenes de rayos X para ensayos no destructivos en una amplia gama de aplicaciones industriales, médicas, electrónicas y de otro tipo, todo ello respaldado por una red global de servicio y soporte. Para obtener más información sobre la amplia cartera de productos, soluciones y servicios de la empresa, póngase en contacto con su representante de Carestream o visite www.carestreamhealthcare.com.

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