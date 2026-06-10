Carestream lanza los NUEVOS detectores Lux HD 35 y Lux HD 43 para imágenes médicas

SHANGHÁI, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Carestream anuncia la disponibilidad de su nueva generación de detectores de rayos X sin vidrio, basados en yoduro de cesio (CsI), en los mercados de todo el mundo: los detectores Carestream Lux HD 35 y Lux HD 43.

Los detectores Lux HD 35 y Lux HD 43 ofrecen un tamaño de píxel de 100 µm, lo que proporciona una mayor resolución para obtener imágenes con mayor detalle y permite ampliar la imagen para ver mejor los objetos pequeños y las microestructuras.

NUEVOS detectores Lux HD 35 y Lux HD 43 de Carestream Speed Speed

Los detectores Lux HD 35 y Lux HD 43 están diseñados con características ergonómicas y de peso ligero que facilitan su manejo y posicionamiento por parte de los técnicos en radiología y hacen que el examen resulte más cómodo para el paciente. Esta nueva generación de detectores Carestream se ha diseñado con una mayor resistencia y un grado de protección IP superior. Estos detectores incorporan la nueva tecnología DEC para el modo inalámbrico, lo que hace que el control de la dosis sea más eficiente y amplía la función AEC para aprovecharla también en los exámenes con bucky y en las aplicaciones móviles.

Los detectores Lux HD 35 y Lux HD 43 están disponibles para los sistemas DRX-Evolution Plus, DRX-Revolution Plus, DRX-Compass, DRX-RISE, DRX-1 System y DRX-Transportable System / Lite. El detector también cuenta con la función X-Factor, que permite compartirlo con cualquier equipo DRX dentro de un mismo centro. Los detectores Lux HD 35 y Lux HD 43 funcionarán junto con la plataforma de software ImageView de última generación de Carestream, impulsada por Eclipse con IA.

Un modelo Lux HD 2530 basado en esta misma plataforma se lanzará en la segunda mitad de 2026.

Acerca de Carestream Healthcare International

Carestream es un proveedor mundial de sistemas de imágenes médicas y sistemas de imágenes de rayos X para ensayos no destructivos, destinados a una amplia variedad de aplicaciones industriales, médicas, electrónicas y de otro tipo, todo ello respaldado por una red global de servicio y soporte. Para obtener más información sobre la amplia cartera de productos, soluciones y servicios de la empresa, comuníquese con su representante de Carestream o visite www.carestreamhealthcare.com.

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