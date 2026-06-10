Carestream、医用画像診断向け新型検出器Lux HD 35およびLux HD 43を発売
ニュース提供Carestream Healthcare International
10 6月, 2026, 10:30 JST
上海、2026年6月10日 /PRNewswire/ -- Carestreamは、ヨウ化セシウム（CsI）を採用した新世代のガラスフリーX線検出器、Carestream Lux HD 35およびLux HD 43検出器の世界各国での販売開始を発表しました。
Lux HD 35およびLux HD 43検出器は、100μmの画素ピッチにより、画像の細部をより鮮明に描出する高解像度を実現するとともに、画像を拡大して小さな物体や微細構造の視認性を高めることができます。
Lux HD 35およびLux HD 43検出器は、軽量で人間工学に基づいた設計により、放射線技師が取り扱いや位置決めをしやすく、患者にとってより快適な検査を可能にします。この新世代のCarestream検出器は、堅牢性とIP保護等級を向上させた設計となっています。これらの検出器には、ワイヤレスモードに対応した新技術DECが搭載されており、線量制御の効率を高めるとともに、AEC機能の利点を、ブッキーを使用しない検査や移動撮影用途にも広げます。
Lux HD 35およびLux HD 43検出器は、DRX-Evolution Plus、DRX-Revolution Plus、DRX-Compass、DRX-RISE、DRX-1 SystemおよびDRX-Transportable System / Liteに対応しています。また、この検出器はX-Factorを搭載しており、施設内のあらゆるDRX機器で共用できます。Lux HD 35およびLux HD 43検出器は、Eclipse with AIを搭載したCarestreamの最先端のImageView Softwareプラットフォームと連携して動作します。
同じプラットフォームを採用したLux HD 2530は、2026年下半期に発売される予定です。
Carestream Healthcare Internationalについて
Carestreamは、産業、医療、電子分野など幅広い用途向けに、医用画像システムおよび非破壊検査用X線画像システムを世界各地で提供しており、これらはいずれもグローバルなサービスおよびサポートネットワークに支えられています。Carestreamが提供する幅広い製品、ソリューション、サービスのラインアップの詳細については、Carestreamの担当者にお問い合わせいただくか、www.carestreamhealthcare.comをご覧ください。
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