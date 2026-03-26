CCTV+: Los cerezos en flor atraen a turistas de todas partes a una ciudad del este de China

PEKÍN, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La temporada de turismo cultural de los cerezos en flor de Zhongxi, de tres días de duración, comenzó el viernes en el Paseo de los Cerezos en Flor de Zhongxi, en la ciudad de Pinghu, en la provincia de Zhejiang, al este de China. Decenas de miles de cerezos en plena floración crearon un impresionante telón de fondo para el evento.

"Vengo aquí todos los años a ver los cerezos en flor. Siento que las flores florecen excepcionalmente bien aquí", afirmó un visitante.

La temporada para contemplar los cerezos en flor en este atractivo turístico se extenderá hasta mediados de abril.

Además de los cerezos en flor, la zona paisajística está actualmente repleta de tulipanes, orquídeas de febrero, hortensias y muhly rosa. El área está plantada con flores que florecen en todas las estaciones, lo que la convierte en un atractivo hortícola durante todo el año.

Para la temporada de floración de este año, se ha inaugurado una feria en el lugar con más de 100 puestos que ofrecen a los visitantes delicias culinarias, productos culturales y creativos, y experiencias de patrimonio cultural inmaterial, muchas de ellas con temática floral.

"Esta vez, hemos introducido algunos productos de panadería con temática de flor de cerezo, como galletas, bizcochos y pasteles de frijol mungo. Los productos que trajimos esta mañana se han agotado casi por completo, y ya vienen nuevos proveedores", comentó un vendedor.

Para promover la integración de la cultura y el turismo, la Zona de Desarrollo Económico de Pinghu inauguró el año pasado la Galería Cultural y Creativa Lingyingge, que celebra su primer aniversario este año.

La galería ofrece más de 40 recuerdos culturales y creativos, así como más de 100 productos de turismo industrial, transformando la cultura y las tradiciones locales en productos tangibles y recuerdos que los visitantes pueden llevarse a casa.

El sábado, un centro de diseño de moda en la zona de desarrollo económico abrió oficialmente sus puertas, exhibiendo por primera vez al público sus chaquetas de plumas, maletas y cochecitos infantiles.

El domingo por la noche, se celebró una gran ceremonia para la temporada de turismo cultural de los cerezos en flor, que incluyó una entrega de premios musicales y un espectáculo de luces con 700 drones, mostrando aún más el encanto de la ciudad de Pinghu.

"Aprovechando la temporada cultural y turística de los cerezos en flor, buscamos ofrecer a los visitantes más que solo hermosos paisajes: queremos que se lleven experiencias y productos memorables. Nuestro objetivo es convertir el flujo de visitantes en un compromiso duradero y transformar los paisajes pintorescos en una próspera economía cultural", destacó Chen Zehao, subdirector del Comité de Gestión de la Zona de Desarrollo Económico de Pinghu.

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