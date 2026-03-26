CCTV+: 중국 동부 도시, 벚꽃 만개로 관광객 발길 이어져

베이징 2026년 3월 26일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 저장성 핑후시에 위치한 중시 사쿠라 거리(Zhongxi Sakura Alley)에서 중시 벚꽃 문화관광 시즌(Zhongxi Cherry Blossom Cultural Tourism Season)이 금요일 개막했다. 3일간 진행되는 이번 행사에서는 수만 그루의 벚나무가 만개해 장관을 이루며 방문객들을 맞이하고 있다.

한 방문객은 "매년 벚꽃을 보러 이곳에 온다. 이곳의 벚꽃은 유난히 더 잘 피는 것 같다"고 말했다.

중시 사쿠라 거리의 벚꽃 관람 시즌은 4월 중순까지 이어질 예정이다.

이곳은 벚꽃뿐만 아니라 튤립, 이월란, 수국, 핑크뮬리 등 다양한 꽃이 어우러져 있다. 사계절 내내 꽃이 피도록 조성되어 있어 일년 내내 원예 관광 명소로 자리 잡고 있다.

올해 벚꽃 시즌을 맞아 현장에는 100개 이상의 부스가 참여하는 풍물 장터가 열려 방문객들에게 다양한 먹거리와 문화•창의 상품, 무형문화유산 체험 프로그램을 제공하고 있으며, 이들 중 상당수는 꽃을 테마로 구성됐다.

한 부스 운영자는 "올해는 벚꽃 쿠키, 비스킷, 녹두 케이크 등 벚꽃을 테마로 한 베이커리 제품을 준비했다"며 "오늘 아침 들여온 물량이 거의 다 팔렸고, 추가 물량도 곧 들어올 예정"이라고 말했다.

핑후 경제개발구(Pinghu Economic Development Zone)는 문화와 관광의 융합을 촉진하기 위해 지난해 링잉거 문화창의관(Lingyingge Cultural and Creative Gallery)을 설립했으며, 올해 개관 1주년을 맞았다.

이 전시관에는 40여 종의 문화창의 기념품과 100여 종 이상의 산업 관광 상품이 전시되어 있으며, 지역의 문화와 전통을 관광객이 구매할 수 있는 실물 상품과 기념품으로 구현하고 있다.

토요일에는 경제개발구 내 패션 디자인 센터가 공식 개관해 다운 재킷, 여행 가방, 유모차 등을 처음으로 일반에 공개했다.

일요일 밤에는 음악 시상식과 700대 드론 라이트쇼를 포함한 벚꽃 문화관광 시즌 기념 대형 행사가 열려 핑후시의 매력을 한층 더 부각시켰다.

천저하오(Chen Zehao) 핑후 경제개발구 관리위원회 부주임은 "벚꽃 문화관광 시즌을 통해 방문객들에게 아름다운 경관을 넘어 기억에 남는 경험과 상품을 제공하고자 한다"며 "유입된 관광객을 지속적인 참여로 연결하고, 아름다운 자연경관을 활력 있는 문화경제로 전환하는 것이 목표"라고 밝혔다.

SOURCE CCTV+