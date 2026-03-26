CCTV+：櫻花盛開吸引各地遊客來到華東平湖市

該旅遊景點的賞櫻季將持續至四月中旬。

除了櫻花，該風景區目前還盛開著鬱金香、二月蘭、繡球花和粉黛亂子草。該區域種植了四季皆有花開的花卉，使其成為一處全年都能觀賞的園藝景點。

為迎接今年的花季，景區內開設了一場集市，設有100多個攤位，為遊客提供美食佳餚、文創產品和非物質文化遺產體驗，其中許多攤位都以花卉為主題。

一位攤主表示：「這次我們推出了一些櫻花主題烘焙產品，比如櫻花曲奇、尺糕和綠豆糕。我們今天早上帶來的貨基本都賣完了，新的供應商正在送貨途中。」

為推動文旅融合發展，平湖經濟技術開發區於去年設立了「凌櫻閣」文創館，今年正值其成立一週年。

該文創館展出超過40款文化創意紀念品及100餘種工業旅遊產品，將地方文化與傳統轉化為遊客可以帶回家的實體商品和紀念品。

週六，經濟開發區內的一家時尚設計中心正式開業，首次向公眾展出其生產的羽絨服、箱包及兒童推車等產品。

週日晚間，一場盛大的櫻花文旅季慶典活動舉行，其中包括音樂頒獎典禮和700架無人機燈光秀表演，進一步展現了平湖市的魅力。

平湖經濟技術開發區管理委員會副主任陳澤昊表示：「借助櫻花文旅季的契機，我們不僅希望為遊客呈現美景，更希望他們能夠帶走難忘的體驗和產品。我們的目標是將客流量轉化為持續的互動參與，把如畫風光轉化為繁榮的文化經濟。」

SOURCE CCTV+