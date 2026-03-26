CCTV+：櫻花盛開吸引各地遊客來到華東平湖市

新聞提供者CCTV+
26 3月, 2026, 14:33 CST
北京2026年3月26日 /美通社/ -- 為期三天的鍾溪櫻花文旅季於週五在華東浙江省平湖市的鍾溪櫻花里拉開帷幕，數萬株盛開的櫻花樹為活動營造了令人驚歎的背景。
一位遊客說：「我每年都來這裡看櫻花。我覺得這裡的花開得格外好。」
該旅遊景點的賞櫻季將持續至四月中旬。
除了櫻花，該風景區目前還盛開著鬱金香、二月蘭、繡球花和粉黛亂子草。該區域種植了四季皆有花開的花卉，使其成為一處全年都能觀賞的園藝景點。
為迎接今年的花季，景區內開設了一場集市，設有100多個攤位，為遊客提供美食佳餚、文創產品和非物質文化遺產體驗，其中許多攤位都以花卉為主題。
一位攤主表示：「這次我們推出了一些櫻花主題烘焙產品，比如櫻花曲奇、尺糕和綠豆糕。我們今天早上帶來的貨基本都賣完了，新的供應商正在送貨途中。」
為推動文旅融合發展，平湖經濟技術開發區於去年設立了「凌櫻閣」文創館，今年正值其成立一週年。
該文創館展出超過40款文化創意紀念品及100餘種工業旅遊產品，將地方文化與傳統轉化為遊客可以帶回家的實體商品和紀念品。
週六，經濟開發區內的一家時尚設計中心正式開業，首次向公眾展出其生產的羽絨服、箱包及兒童推車等產品。
週日晚間，一場盛大的櫻花文旅季慶典活動舉行，其中包括音樂頒獎典禮和700架無人機燈光秀表演，進一步展現了平湖市的魅力。
平湖經濟技術開發區管理委員會副主任陳澤昊表示：「借助櫻花文旅季的契機，我們不僅希望為遊客呈現美景，更希望他們能夠帶走難忘的體驗和產品。我們的目標是將客流量轉化為持續的互動參與，把如畫風光轉化為繁榮的文化經濟。」
SOURCE CCTV+
分享這篇文章