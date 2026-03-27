CCTV+ : les cerisiers en fleurs attirent des touristes de tous horizons dans un ville de l'est de la Chine

PÉKIN, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- La saison touristique culturelle des cerisiers en fleurs de Zhongxi a débuté vendredi à Zhongxi Sakura Alley dans la ville de Pinghu, dans la province du Zhejiang, à l'est de la Chine, avec des dizaines de milliers de cerisiers en pleine floraison qui constituent une toile de fond spectaculaire pour l'événement.

« Je viens ici chaque année pour voir les cerisiers en fleurs. J'ai l'impression que les fleurs s'épanouissent exceptionnellement bien ici », déclare un visiteur.

La saison d'observation des fleurs de cerisier à l'attraction touristique se poursuivra jusqu'à la mi-avril.

Outre les cerisiers en fleurs, la zone pittoresque regorge actuellement de tulipes, d'orchidées de février, d'hortensias et de Muhlenbergia capillaris. La zone est plantée de fleurs qui fleurissent en toute saison, ce qui en fait une attraction horticole tout au long de l'année.

Pour la saison des fleurs de cette année, une foire a été lancée sur le site avec plus de 100 stands proposant aux visiteurs des délices culinaires, des produits culturels et créatifs, et des expériences du patrimoine culturel immatériel, dont beaucoup ont pour thème les fleurs.

« Cette fois, nous avons introduit des produits de boulangerie sur le thème de la fleur de cerisier, tels que des biscuits et des gâteaux à base de haricot mungo. Les articles que nous avons apportés ce matin ont été en grande partie vendus et de nouveaux fournisseurs sont en route », déclare un propriétaire d'étal.

Afin de promouvoir l'intégration de la culture et du tourisme, la zone de développement économique de Pinghu a créé l'année dernière la galerie culturelle et créative de Lingyingge, qui fête son premier anniversaire cette année.

La galerie présente plus de 40 souvenirs culturels et créatifs et plus de 100 produits touristiques industriels, transformant la culture et les traditions locales en produits et en souvenirs que les visiteurs peuvent emporter chez eux.

Samedi, un centre de création de mode situé dans la zone de développement économique a officiellement ouvert ses portes, exposant pour la première fois au public ses doudounes, ses bagages et ses poussettes pour enfants.

Dimanche soir, une grande cérémonie pour la saison du tourisme culturel des cerisiers en fleurs, comprenant une cérémonie de remise de prix musicaux et un spectacle de lumière avec 700 drones, a été organisée, mettant encore plus en valeur le charme de la ville de Pinghu.

« Avec la saison culturelle et touristique des cerisiers en fleurs, nous voulons offrir aux visiteurs plus que de beaux paysages : nous voulons qu'ils en retirent des expériences et des produits mémorables. Notre objectif est de transformer la fréquentation en engagement durable, et de transformer les paysages pittoresques en une économie culturelle florissante », déclare Chen Zehao, directeur adjoint du comité de gestion de la zone de développement économique de Pinghu.

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