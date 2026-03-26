CCTV+: Blühende Kirschbäume locken Touristen aus nah und fern in die ostchinesische Stadt

PEKING, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Die dreitägige wurde am Freitag in der Zhongxi Sakura Alley in der Stadt Pinghu in der ostchinesischen Provinz Zhejiang eröffnet, wobei Zehntausende von Kirschbäumen in voller Blüte eine atemberaubende Kulisse für die Veranstaltung bildeten.

„Ich komme jedes Jahr hierher, um die Kirschblüte zu bewundern. Ich habe den Eindruck, dass die Blüten hier besonders schön blühen", sagte ein Besucher.

Die Saison für die Besichtigung der Kirschblüte in der Touristenattraktion dauert noch bis Mitte April.

Neben den Kirschblüten ist das Naturgebiet derzeit reich an Tulpen, Februar-Orchideen, Hortensien und rosa Muhlygras. Das Gebiet ist mit Blumen bepflanzt, die zu jeder Jahreszeit blühen, was es zu einer ganzjährigen gärtnerischen Attraktion macht.

Anlässlich der diesjährigen Blütezeit wurde auf dem Gelände ein Markt mit über 100 Ständen eröffnet, an denen den Besuchern kulinarische Köstlichkeiten, kulturelle und kreative Produkte sowie Erlebnisse rund um das immaterielle Kulturerbe geboten werden, von denen viele das Thema Blumen aufgreifen.

„Dieses Mal haben wir einige Backwaren zum Thema Kirschblüte im Angebot, darunter Kirschblütenkekse, Plätzchen und Mungobohnenkuchen. Die Waren, die wir heute Morgen angeliefert haben, sind größtenteils ausverkauft, und neue Lieferungen sind bereits unterwegs", sagte ein Standbesitzer.

Um die Verbindung von Kultur und Tourismus zu fördern, hat die Wirtschaftsentwicklungszone Pinghu im vergangenen Jahr die Lingyingge-Galerie für Kultur und Kreativität eröffnet, die in diesem Jahr ihr einjähriges Bestehen feiert.

Die Galerie präsentiert über 40 kulturelle und kreative Souvenirs sowie mehr als 100 Produkte aus dem Bereich des Industrietourismus und verwandelt so die lokale Kultur und Traditionen in greifbare Produkte und Souvenirs, die Besucher mit nach Hause nehmen können.

Am Samstag öffnete ein Zentrum für Modedesign in der Wirtschaftszone offiziell seine Pforten und präsentierte der Öffentlichkeit erstmals seine Daunenjacken, Reisegepäckstücke und Kinderwagen.

Am Sonntagabend fand eine feierliche Zeremonie zum Auftakt der Kulturtourismus-Saison rund um die Kirschblüte statt, die eine Musikpreisverleihung sowie eine Lichtshow mit 700 Drohnen umfasste und den Charme der Stadt Pinghu noch deutlicher zur Geltung brachte.

„Indem wir die Kultur- und Tourismussaison rund um die Kirschblüte nutzen, möchten wir den Besuchern mehr als nur eine wunderschöne Landschaft bieten – wir möchten, dass sie unvergessliche Erlebnisse und Produkte mit nach Hause nehmen. Unser Ziel ist es, aus dem Besucherstrom eine dauerhafte Bindung zu schaffen und malerische Landschaften in eine florierende Kulturwirtschaft zu verwandeln", sagte Chen Zehao, stellvertretender Direktor des Verwaltungsausschusses der Wirtschaftsentwicklungszone Pinghu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940949/581e347b_a93d_4ef7_bf2d_797f62129932.jpg