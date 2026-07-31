CCTV+ : Heure de Pékin : une journée au rythme de Pékin
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Jul 31, 2026, 08:37 ET
PÉKIN, 31 juillet 2026 /PRNewswire/ -- À quoi ressemble vraiment l'« heure de Pékin ?
Des tambours matinaux de la Tour des Tambours aux boutiques cachées dans les vieux hutongs, du petit-déjeuner pékinois traditionnel à l'énergie renouvelée du temple de Longfu, en passant par une séance de cinéma en plein air à la tombée de la nuit… Prenez le temps de découvrir comment Pékin transforme l'histoire en moments de tous les jours.
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