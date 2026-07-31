CCTV+: ช่วงเวลาแห่งปักกิ่ง: หนึ่งวันกับจังหวะชีวิตในกรุงปักกิ่ง
News provided byCCTV+
31 Jul, 2026, 16:41 CST
ปักกิ่ง, 31 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ — "ช่วงเวลาแห่งปักกิ่ง" ให้ความรู้สึกอย่างไร?
ตั้งแต่เสียงกลองยามเช้าที่ Drum Tower ไปจนถึงร้านค้าเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในตรอกเก่า จากอาหารเช้าสไตล์ปักกิ่งแบบดั้งเดิม สู่บรรยากาศที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งของวัด Longfu และการชมภาพยนตร์กลางแจ้งยามค่ำคืน ลองใช้ชีวิตให้ช้าลง แล้วคุณจะค้นพบว่ากรุงปักกิ่งได้หลอมรวมประวัติศาสตร์ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้อย่างไร
SOURCE CCTV+
Share this article