CCTV+: Olá, Pequim! Onde o antigo encontra o moderno
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07 jul, 2026, 01:57 GMT
PEQUIM, 6 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O que acontece quando a herança ancestral de Pequim encontra sua energia voltada para o futuro? Partindo do trecho de Mutianyu da Grande Muralha, esta jornada oferece uma visão inesperada da cidade: tecnologia, estética rural, espaços escondidos e um cenário global. Em apenas um dia, descubra uma Pequim que é mais do que história — uma capital ancestral que caminha rumo ao futuro.
Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/3004080/7_6.mp4
FONTE CCTV+
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