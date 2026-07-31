CCTV+: Peking-Zeit: Ein Tag im Rhythmus von Peking

PEKING, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Wie fühlt sich die „Peking-Zeit" eigentlich an?

Von den morgendlichen Trommelklängen am Trommelturm bis hin zu versteckten Geschäften in den alten Hutongs, vom klassischen Pekinger Frühstück über die neue Energie des Longfu-Tempels bis hin zu einem Film unter freiem Himmel nach Einbruch der Dunkelheit – lassen Sie es ruhig angehen und entdecken Sie, wie Peking Geschichte zum Alltag werden lässt.

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