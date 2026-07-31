CCTV+: Beijing Time: un día al ritmo de Pekín

PEKÍN, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ¿Cómo se vive realmente la "Beijing Time"?

Desde los tambores matutinos de la Torre del Tambor hasta las tiendas recónditas de los antiguos hutongs, desde un desayuno típico de Pekín hasta la energía renovada del templo de Longfu y una película al aire libre al caer la noche: tómese su tiempo y descubra cómo Pekín convierte la historia en vida cotidiana.

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FUENTE CCTV+