CCTV+: Waktu Beijing: Sehari Mengikuti Rentak Kehidupan Beijing
News provided byCCTV+
31 Jul, 2026, 16:45 CST
BEIJING, 31 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Apakah sebenarnya pengalaman "Waktu Beijing"?
Daripada paluan gendang pagi di Drum Tower hingga kedai-kedai tersembunyi di hutong lama, daripada sarapan klasik Beijing hingga nafas baharu Tokong Longfu dan tayangan filem di ruang terbuka selepas malam menjelma — perlahankan rentak dan terokai bagaimana Beijing menghidupkan sejarah sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian.
SOURCE CCTV+
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