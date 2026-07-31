CCTV+: Waktu Beijing: Sehari Mengikuti Rentak Kehidupan Beijing

News provided by

CCTV+

31 Jul, 2026, 16:45 CST

BEIJING, 31 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Apakah sebenarnya pengalaman "Waktu Beijing"?

Daripada paluan gendang pagi di Drum Tower hingga kedai-kedai tersembunyi di hutong lama, daripada sarapan klasik Beijing hingga nafas baharu Tokong Longfu dan tayangan filem di ruang terbuka selepas malam menjelma — perlahankan rentak dan terokai bagaimana Beijing menghidupkan sejarah sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian.

Continue Reading

SOURCE CCTV+

Also from this source

CCTV+: ช่วงเวลาแห่งปักกิ่ง: หนึ่งวันกับจังหวะชีวิตในกรุงปักกิ่ง

CCTV+: ช่วงเวลาแห่งปักกิ่ง: หนึ่งวันกับจังหวะชีวิตในกรุงปักกิ่ง

ปักกิ่ง, 31 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ — "ช่วงเวลาแห่งปักกิ่ง" ให้ความรู้สึกอย่างไร? ตั้งแต่เสียงกลองยามเช้าที่ Drum Tower ไปจนถึงร้านค้าเล็ก ๆ...
CCTV+: Helo, Beijing! Sebuah Bandar Raya yang Hidup dengan Seni Persembahan

CCTV+: Helo, Beijing! Sebuah Bandar Raya yang Hidup dengan Seni Persembahan

Di manakah anda boleh menikmati suasana seni persembahan Beijing dalam tempoh hanya satu hari? Jawapannya, di lebih banyak tempat daripada yang anda...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Entertainment

Entertainment

Broadcast Tech

Broadcast Tech

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics