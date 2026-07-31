CCTV+: Waktu Beijing: Sehari Mengikuti Rentak Kehidupan Beijing

BEIJING, 31 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Apakah sebenarnya pengalaman "Waktu Beijing"?

Daripada paluan gendang pagi di Drum Tower hingga kedai-kedai tersembunyi di hutong lama, daripada sarapan klasik Beijing hingga nafas baharu Tokong Longfu dan tayangan filem di ruang terbuka selepas malam menjelma — perlahankan rentak dan terokai bagaimana Beijing menghidupkan sejarah sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian.

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SOURCE CCTV+