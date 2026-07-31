CCTV+: Hora de Pekín: Un día al ritmo de Pekín

PEKÍN, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ¿Cómo se siente realmente el "ritmo de Pekín"?

Desde los tambores matutinos en la Torre del Tambor hasta las tiendas escondidas en los antiguos hutongs, desde un desayuno típico de Pekín hasta la energía renovada del Templo Longfu y una película al aire libre al anochecer: tómate tu tiempo y descubre cómo Pekín transforma la historia en vida cotidiana.

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