CCTV+: 안녕, 베이징! 중국 240시간 무비자 환승 정책으로 도시 탐방

베이징 2026년 5월 2일 /PRNewswire/ -- 중국이 확대된 무비자 정책과 240시간 무비자 환승 제도에 힘입어 더 많은 해외 방문객을 유치하고 있으며, 외국인 여행객이 잠시 방문해 문화적 매력을 즐기고 맛있는 별미까지 맛볼 수 있는 주요 관광지로 부상하고 있다.

최근 정책 확대에 따라 중국은 현재 50개국 여권 소지자에게 일방적 비자 면제를 제공하고, 29개국과는 상호 무비자 입국을 허용하고 있으며, 55개국 여행객에게는 240시간 무비자 환승 혜택을 제공하고 있다.

Speed Speed

중국의 수도 베이징은 풍부한 역사를 경험하고, 상징적인 랜드마크를 둘러보며, 도시가 제공하는 다양한 매력을 즐기고자 하는 많은 외국인 방문객이 꼭 방문해야 하는 여행지 중 하나가 됐다.

외국이 여행객 줄리안(Julian)씨도 무비자 정책을 활용한 이점을 누린 사람 중 한명이었다. 베이징 다싱 국제공항(Beijing Daxing International Airport)에 도착한 그는 환승 무비자 정책을 통해 신속한 입국 심사를 거쳐 순조롭게 중국에 입국했다. 공항에서 모든 절차를 마친 후 줄리안씨는 약 45km에 달하는 이동 구간에서 출퇴근 시간대 교통 체증을 피하기 위해 효율적인 공항철도를 타고 도심으로 향했다.

도심에 도착한 줄리안씨는 여행 전부터 가장 기대했던 음식이자 베이징을 대표하는 별미로 꼽히는 유명한 베이징덕(Peking roast duck)를 맛보고 싶어 했다.

줄리안씨는 중국 수도의 유명한 자금성 인근의 활기찬 주변 지역도 둘러봤으며, 그곳에서 고전 의상을 입고 즐기는 사람들이 늘어남에 따라 전통 의상 사진 촬영의 인기가 높아지고 있는 것을 목격했다.

베이징은 외국인 방문객을 위한 서비스를 지속적으로 개선해 왔다. 지난해부터 베이징 수도 국제공항(Beijing Capital International Airport)과 베이징 다싱 국제공항(Beijing Daxing International Airport)의 국제선 도착 구역에는 원스톱 서비스 카운터가 운영되고 있으며, 금융, 통신, 교통, 문화 및 관광 등 분야에서 20종 이상의 필수 서비스를 제공하고 있다.

베이징시는 화요일 해외 방문객을 위한 다양한 상황별 종합 서비스를 제공하는 종합 온라인 서비스 플랫폼 'GO BEIJING'을 공식 출시했다. 해외 방문객은 알리페이(Alipay) 국제 버전을 통해 이 플랫폼에 접속해 차량 호출, 티켓 예약, 호텔 예약 등 16개 언어로 제공되는 39개 서비스를 이용할 수 있다. 이 플랫폼은 'AI 여행 동반자(AI tour companion)'와 같은 디지털 서비스도 제공한다.

SOURCE CCTV+