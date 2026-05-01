CCTV+ : Bonjour, Pékin ! Explorez la ville dans le cadre de la politique chinoise de transit sans visa de 240 heures

PÉKIN, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- La Chine attire un nombre croissant de visiteurs internationaux dans le pays grâce à ses politiques élargies d'exemption de visa et à ses accords de transit de 240 heures, ce qui en fait une destination touristique de choix pour les voyageurs étrangers qui s'y arrêtent, profitent de son charme culturel et dégustent ses délicieux mets.

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Avec les dernières extensions de ses politiques, la Chine offre désormais une exemption unilatérale de visa aux détenteurs de passeports de 50 pays, un accès mutuel sans visa à 29 pays et des privilèges de transit de 240 heures aux voyageurs de 55 pays.

La capitale, Pékin, est devenue l'une des destinations incontournables pour de nombreux visiteurs étrangers désireux de découvrir sa riche histoire, d'admirer ses monuments emblématiques et de profiter de tout ce qu'elle a à offrir.

Parmi les personnes qui ont profité de la politique d'exemption de visa se trouvait un voyageur étranger nommé Julian. Après avoir atterri à l'aéroport international Daxing de Pékin, il a été soumis à une procédure d'immigration rapide dans le cadre de la politique d'exemption de visa de transit, ce qui lui a permis d'entrer en Chine en toute simplicité. Après avoir effectué toutes les procédures à l'aéroport, Julian a choisi de prendre l'Airport Express pour rejoindre le centre-ville, évitant ainsi le trafic des heures de pointe sur ce trajet de près de 45 kilomètres.

Après avoir atteint le centre-ville, Julian était impatient de goûter à ce qui est sans doute le mets le plus célèbre de Pékin, le fameux canard laqué, avant de reprendre son voyage.

Julian a également exploré les environs animés de la célèbre Cité interdite de la capitale chinoise, où il a pu constater la popularité croissante des photographies de déguisements traditionnels, de plus en plus de gens aimant revêtir des tenues anciennes.

Pékin n'a cessé d'améliorer les services offerts aux visiteurs étrangers. Des guichets uniques sont opérationnels depuis l'année dernière dans les zones d'arrivée internationales de l'aéroport international de Pékin et de l'aéroport international de Pékin-Daxing, offrant plus de 20 types de services essentiels dans des domaines tels que la finance, la communication, le transport, la culture et le tourisme.

Mardi, la ville a officiellement lancé GO BEIJING, une plateforme de services en ligne, qui offre une gamme complète de services aux visiteurs entrants dans différents scénarios. Les visiteurs étrangers peuvent accéder à la plateforme via la version internationale d'Alipay et bénéficier de 39 services en 16 langues, dont le covoiturage, la réservation de billets et d'hôtels. La plateforme propose également des services numériques tels qu'un compagnon IA pour les visites.

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