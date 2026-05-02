CCTV+: Hello, Beijing! Teroka Bandar Dengan Dasar Transit Tanpa Visa 240 Jam China

BEIJING, 2 Mei 2026 /PRNewswire/ -- China menarik semakin ramai pelawat antarabangsa ke negara ini susulan perluasan dasar tanpa visa serta pengaturan transit 240 jam, lalu menjadikannya destinasi pelancongan utama bagi pelancong asing untuk singgah, menikmati daya tarikan budayanya serta mencuba hidangannya yang enak.

Menerusi perluasan dasarnya yang terkini, China ketika ini menawarkan pengecualian visa unilateral kepada pemegang pasport dari 50 negara, akses tanpa visa bersama dengan 29 negara, serta kemudahan transit 240 jam kepada pelancong dari 55 negara.

Ibu negara Beijing menjadi salah satu destinasi wajib dikunjungi bagi ramai pelawat asing yang ingin merasai kekayaan sejarahnya, melihat mercu tanda ikonik serta menikmati segala yang ditawarkannya.

Antara pelawat yang memanfaatkan dasar tanpa visa ini ialah seorang pelancong asing bernama Julian. Selepas mendarat di Lapangan Terbang Antarabangsa Daxing Beijing, beliau melalui proses imigresen yang pantas melalui dasar transit tanpa visa untuk memasuki China dengan lancar. Selepas menyelesaikan semua prosedur di lapangan terbang, Julian memilih untuk menaiki kereta api Airport Express yang efisien untuk ke pusat bandar, sekali gus memintas lalu lintas waktu puncak sepanjang perjalanan sejauh hampir 45 kilometer ini.

Setibanya di kawasan pusat bandar, Julian tidak sabar-sabar untuk mencuba hidangan yang boleh dikatakan paling terkenal di Beijing — itik panggang Peking yang terkenal — yang paling dinanti-nantikan sebelum memulakan perjalanannya.

Julian turut meneroka kawasan sekitar yang meriah berhampiran Kota Larangan yang terkenal di ibu negara China, tempat beliau menyaksikan peningkatan populariti fotografi pakaian tradisional, apabila semakin ramai orang gemar mengenakan pakaian zaman dahulu.

Beijing terus meningkatkan perkhidmatan untuk pelawat asing, dengan kaunter perkhidmatan sehenti yang beroperasi sejak tahun lalu di kawasan ketibaan antarabangsa di Lapangan Terbang Antarabangsa Beijing Capital dan Lapangan Terbang Antarabangsa Daxing Beijing, menawarkan lebih 20 jenis perkhidmatan penting merangkumi kewangan, komunikasi, pengangkutan, budaya dan pelancongan.

Pada Selasa, bandar ini melancarkan secara rasmi platform perkhidmatan dalam talian komprehensif yang dikenali sebagai "GO BEIJING" yang menyediakan rangkaian penuh perkhidmatan untuk pelawat masuk dalam senario yang berbeza. Pelawat luar negara boleh mengakses platform ini melalui versi antarabangsa Alipay dan menikmati 39 perkhidmatan dalam 16 bahasa, termasuk perkhidmatan e-panggilan, tempahan tiket dan tempahan hotel. Platform ini turut membawakan perkhidmatan digital seperti "teman pelancong AI."

SOURCE CCTV+