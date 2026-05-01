CCTV+: ¡Hola, Pekín! Explorando la ciudad bajo la política de tránsito sin visado de 240 horas de China

PEKÍN, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- China atrae a un número creciente de visitantes internacionales gracias a la ampliación de sus políticas de exención de visado y a los acuerdos de tránsito de 240 horas, convirtiéndose así en un destino turístico ideal para que los viajeros extranjeros hagan una parada, disfruten de su encanto cultural e incluso prueben sus deliciosas especialidades.

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Con las últimas ampliaciones de sus políticas, China ofrece ahora exención unilateral de visado a los titulares de pasaportes de 50 países, acceso mutuo sin visado a 29 países y privilegios de tránsito de 240 horas a viajeros de 55 países.

La capital, Pekín, se ha convertido en uno de los destinos imprescindibles para muchos visitantes extranjeros deseosos de experimentar su rica historia, admirar sus monumentos emblemáticos y disfrutar de todo lo que ofrece.

Entre quienes aprovecharon la política de exención de visado se encontraba un viajero extranjero llamado Julian. Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Pekín Daxing, pasó por un rápido proceso de inmigración gracias a la política de tránsito sin visado, lo que le permitió entrar en China sin problemas. Después de completar todos los trámites en el aeropuerto, Julian optó por tomar el eficiente tren Airport Express para llegar al centro de la ciudad, evitando así el tráfico de la hora punta durante este trayecto de casi 45 kilómetros.

Tras llegar al centro de la ciudad, Julian estaba ansioso por probar la que probablemente sea la especialidad más famosa de Pekín: el famoso pato laqueado a la pekinesa, que era lo que más deseaba degustar antes de emprender su viaje.

Julian también exploró los vibrantes alrededores de la famosa Ciudad Prohibida en la capital china, donde observó la creciente popularidad de la fotografía con trajes tradicionales, ya que cada vez más personas disfrutan vistiendo atuendos de época.

Pekín ha estado mejorando continuamente sus servicios para los visitantes extranjeros. Desde el año pasado, han estado operativos mostradores de atención integral en las zonas de llegadas internacionales del Aeropuerto Internacional de Pekín Capital y el Aeropuerto Internacional de Pekín Daxing, que ofrecen más de 20 tipos de servicios esenciales en áreas como finanzas, comunicaciones, transporte, cultura y turismo.

El martes, la ciudad lanzó oficialmente una plataforma integral de servicios en línea llamada "GO BEIJING", que ofrece una amplia gama de servicios para visitantes internacionales en diversas situaciones. Los visitantes extranjeros pueden acceder a la plataforma a través de la versión internacional de Alipay y disfrutar de 39 servicios en 16 idiomas, incluyendo transporte, reserva de boletos y reservas de hotel. La plataforma también incluye servicios digitales como un "acompañante turístico con inteligencia artificial".

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