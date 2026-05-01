CCTV+: สวัสดีปักกิ่ง! ร่วมสำรวจเมืองภายใต้นโยบายฟรีวีซ่าสำหรับการเดินทางผ่านแดน 240 ชั่วโมงของจีน

CCTV+

01 May, 2026, 20:47 CST

ปักกิ่ง, 1 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- จีนกำลังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการขยายขอบเขตของนโยบายฟรีวีซ่า และการจัดเตรียมการเดินทางผ่านแดน 240 ชั่วโมง ซึ่งทำให้จีนกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักเดินทางต่างชาติที่จะมาแวะพัก พร้อมเพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ทางวัฒนธรรม และแม้แต่ลิ้มลองอาหารรสเลิศนานาชนิด

การขยายขอบเขตของนโยบายครั้งล่าสุดนี้ส่งผลให้จีนยกเว้นวีซ่าฝ่ายเดียวแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจาก 50 ประเทศ พร้อมมอบสิทธิการเข้าประเทศแบบฟรีวีซ่าซึ่งกันและกันกับอีก 29 ประเทศ และมอบสิทธิพิเศษในการเดินทางผ่านแดน 240 ชั่วโมงแก่นักเดินทางจาก 55 ประเทศ

กรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวง ได้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ต้องมาเยือนสำหรับผู้มาเยือนชาวต่างชาติจำนวนมากที่กระตือรือร้นจะมาสัมผัสกับประวัติศาสตร์อันยาวนาน ชมสถานที่สำคัญอันโดดเด่น และเพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่เมืองแห่งนี้พร้อมจะมอบให้

หนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายฟรีวีซ่านี้คือ Julian นักเดินทางชาวต่างชาติ โดยหลังจากเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง เขาก็ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองอย่างรวดเร็วผ่านนโยบายฟรีวีซ่าสำหรับการเดินทางผ่านแดนเพื่อเข้าสู่ประเทศจีนได้อย่างราบรื่น และหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดที่สนามบินแล้ว จูเลียนได้เลือกที่จะนั่งรถไฟด่วน Airport Express ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเดินทางไปยังใจกลางเมือง ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนตลอดระยะทางเกือบ 45 กิโลเมตรนี้ได้

หลังจากเดินทางถึงบริเวณใจกลางเมือง Julian ก็ตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มลองอาหารรสเลิศที่มีชื่อเสียงที่สุดของปักกิ่ง นั่นคือ "เป็ดปักกิ่ง" ที่ขึ้นชื่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเฝ้ารอคอยมากที่สุดก่อนจะเริ่มต้นทริปนี้

นอกจากนี้ Julian ยังได้สำรวจบรรยากาศรอบที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาใกล้กับพระราชวังต้องห้ามอันโด่งดังในเมืองหลวงของจีน ที่ซึ่งเขาได้เห็นผู้คนให้ความนิยมกับการถ่ายภาพแนวแต่งกายย้อนยุคมากขึ้น เนื่องจากมีผู้คนเพลิดเพลินกับการสวมใส่ชุดโบราณมากขึ้น

ปักกิ่งได้เดินหน้าปรับปรุงบริการสำหรับผู้มาเยือนชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดให้บริการเคาน์เตอร์บริการครบวงจรมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ในพื้นที่ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศของท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งและท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ซึ่งนำเสนอบริการที่จำเป็นกว่า 20 ประเภทในด้านต่างๆ อาทิ การเงิน การสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ปักกิ่งได้เปิดตัวแพลตฟอร์มบริการออนไลน์แบบครบวงจรอย่างเป็นทางการในชื่อ "GO BEIJING" เพื่อมอบบริการที่ครอบคลุมสำหรับผู้มาเยือนจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์ต่างๆ โดยผู้มาเยือนจากต่างประเทศสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Alipay เวอร์ชันสากล และเพลิดเพลินกับบริการ 39 ประเภทใน 16 ภาษา รวมถึงการเรียกรถ การจองตั๋ว และการจองโรงแรม นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวยังมีบริการดิจิทัล เช่น "เพื่อนร่วมทาง AI" อีกด้วย

