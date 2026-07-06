CCTV+: Hello, Beijing! Di Mana Warisan Silam Bertemu Kemodenan

BEIJING, 6 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Apakah yang berlaku apabila warisan silam Beijing bertemu dengan semangatnya yang berorientasikan masa depan? Bermula dari bahagian Mutianyu Tembok Besar, perjalanan ini memperlihatkan sisi bandar yang tidak dijangka: teknologi, estetika desa, ruang-ruang tersembunyi serta pentas bertaraf global. Dalam tempoh hanya satu hari, temui sebuah Beijing yang lebih daripada sekadar sejarah — sebuah ibu kota purba yang terus berkembang menuju masa hadapan.

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