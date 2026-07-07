CCTV+: Hello, Beijing! Wo Tradition auf Moderne trifft

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Jul 07, 2026, 02:10 ET

PEKING, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Was passiert, wenn Pekings historisches Erbe auf seine zukunftsorientierte Energie trifft? Diese Reise beginnt am Abschnitt Mutianyu der Chinesischen Mauer und bietet einen unerwarteten Blick auf die Stadt: Technologie, dörfliche Ästhetik, verborgene Orte und eine globale Bühne. Entdecken Sie an nur einem Tag ein Peking, das mehr ist als nur Geschichte – eine alte Hauptstadt, die sich der Zukunft zuwendet.

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