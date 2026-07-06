CCTV+: Hello, Beijing! เมื่อประวัติศาสตร์อันเก่าแก่มาบรรจบกับความทันสมัย

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CCTV+

06 Jul, 2026, 20:17 CST

ปักกิ่ง, 6 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมรดกทางประวัติศาสตร์อันยาวนานและเก่าแก่ของกรุงปักกิ่งมาบรรจบกับพลังแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนเมืองแห่งนี้? การเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นจากด่านมู่เถียนยวี่ (Mutianyu) ของกำแพงเมืองจีน ก่อนจะพาผู้ชมไปสัมผัสอีกแง่มุมหนึ่งของกรุงปักกิ่งที่คาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอันทันสมัย ความงดงามของหมู่บ้าน พื้นที่ลับที่ซ่อนอยู่ และเวทีระดับโลก ภายในเวลาเพียงหนึ่งวัน คุณจะได้ค้นพบกรุงปักกิ่งในมิติที่เป็นมากกว่านครแห่งประวัติศาสตร์ แต่ยังเป็นเมืองหลวงโบราณที่กำลังเติบโตก้าวสู่อนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง

SOURCE CCTV+

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